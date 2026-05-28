¿Hay algo más delicioso que el sabor de una buena hamburguesa? La respuesta es obvia: por supuesto que no. Restaurantes de todo el mundo están elaborando y cocinando a la plancha su propia versión de la clásica hamburguesa de ternera, con salsas caseras, panecillos originales y carnes especiales que elevan estos platos a niveles completamente nuevos.

Queremos averiguar dónde, exactamente, se pueden degustar las hamburguesas más sabrosas, jugosas e innovadoras. Así, y en colaboración con el equipo global de editores de 'Gastronomía' de Time Out, hemos preguntado cuáles son las mejores hamburguesas que han probado, y luego las hemos clasificado según los locales con las valoraciones más altas.

¿El resultado? 14 hamburguesas para chuparse los dedos, repartidas por algunas de las mejores ciudades del mundo. Desde la hamburguesa de wagyu aplastada hasta una 'kitsch' de mar y montaña, pasando por todo lo demás, estas son las mejores hamburguesas del mundo. ¡Que aproveche!

Nolita

La tercera mejor hamburguesa del mundo está en Madrid

Madrid tiene una gran carta de deliciosas hamburguesas. En esta ocasión, queremos destacar la hamburguesa de Nolita, con carne de chuleta de vaca madurada, pan de pretzel, queso gruyère y una salsa burger clásica pero con relish de piparra en lugar de pepinillos.

A cada bocado ya piensas en el siguiente. No querrás compartirla. Escandalosamente adictiva. Cuesta 22 euros y todos la piden. Sólo hacen 11 por servicio. Pocos ingredientes pero al máximo nivel. La carne (160 gr.) lleva el sello de Cárnicas LyO, tienen un pretzel elaborado con la ligereza de un brioche, hacen una salsa ácida, picante y dulce equilibrando granos de mostaza, un almíbar con el vinagre de la piparra, la mayonesa japonesa… y rematan con una fondue al champagne.

Pide una copa de un espumoso y a mancharse los dedos. Sofisticada pero festiva. Aviso: acaban de abrir al lado Nolita Express donde preparan esta hamburguesa y otras de manera ininterrumpida (hasta casi bien entrada la noche).

Nolita

Estas son las mejores hamburguesas del mundo, según Time Out

Smash Things (Tokio). Zuney Wagyu Burgers (Ciudad del Cabo). Nolita (Madrid). Hanbaagaasuuteeki (Londres). Casse-Croûte MangeDansMonHood (Montreal). Spécimen Burger (París). Eat at ROBs (Sídney). Mafia Bite (Johannesburgo). Kiddo (Buenos Aires). Ground Burger (Lisboa). Red Hook Tavern (Nueva York). Clan BBQ, Rio de Janeiro Sick! Burger (Hong Kong). GrindHouse 1% (São Paulo).

Las mejores hamburguesas que puedes probar en Madrid

El mapa de hamburgueserías de la capital está repleto de propuestas que no te puedes perder. Entre las mejores hamburguesas de Madrid se encuentran la 'Picanto', de Briochef; la 'Bacon Juancheeseburger', de Juancho's BBQ; la 'Super Frankie Cheese', de Frankie Burgers o la 'Rib Eye', de The Fitzgerald.

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