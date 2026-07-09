Aparecen dos nuevas pantallas gigantes para ver España-Bélgica en Madrid Río

Ayuntamiento de Madrid | Madrid Río durante la final de la Eurocopa 2024

El esperado duelo de cuartos de final se jugará en el estadio Los Ángeles, a las 21.00 h

Tras derrotar a Portugal 1 a 0, España está ya en cuartos de final. Este viernes 10 de julio, la Selección Española se enfrentará a Bélgica, cuadro dirigido por Rudi García, por un puesto en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Madrid, son muchas las opciones para disfrutar de tan esperado encuentro, que va desde el televisor de casa hasta las pantallas gigantes al aire libre.

RFEF Plaza Selección

Como ya se hizo en la anterior Eurocopa (que terminó con victoria del combinado nacional), Puente del Rey, ubicado en Madrid Río, contará con dos nuevas pantallas gigantes para disfrutar del partido en directo, situadas en la zona central del puente, y permitiendo una gran visibilidad desde distintos puntos.

El acceso al Puente del Rey está previsto para que esté disponible unas horas antes del inicio del encuentro, que se jugará a las 21.00 h, en el estadio Los Ángeles, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Otras pantallas gigantes para ver el partido de España

Más allá del televisor del salón o la pantalla del bar, Madrid cuenta con una gran variedad de opciones para ver el esperado partido, como pueden ser las pantallas gigantes de Plaza Colón ('Plaza Selección'), Rita's Mirador, Oasiz Madrid u 'Operación Mundial' (Autocines Madrid).

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