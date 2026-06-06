El objetivo es dar más visibilidad al talento emergente, en un lugar donde las nuevas voces toman el control

El festival La Sub25 regresa en su sexta edición como el festival donde las nuevas voces de la cultura joven toman el control. Un encuentro artístico y participativo que inunda Madrid Río con la danza, performance, arte visual, circo, música, arte urbano participación y mucho más para dar visibilidad al talento emergente.

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Vuelve a Madrid Río el festival La Sub25

Así, distintos escenarios de Arganzuela, como pueden ser la Explanada Multiusos, la Nave de Terneras y el entorno de Madrid Río se convierten en un lugar donde descubrir qué late en la mente de los creadores del hoy y del mañana.

La Explanada Multiusos se convierte en el epicentro del movimiento con piezas de danza contemporánea y urbana de los creadores más estimulantes del momento, con una programación que incluye una sesión de baile colectivo con Klau DJ Set; la danza contemporánea de EMPTY ROOMS (ACTO III), Carla San Martín (Hacia el polvo), Myriam González (TÁNGUELA) y Llume Cía (NORMAL PEOPLE); la propuesta híbrida de Etéreocuriosas (LÎLA, bailamos para no llorar); los duetos de Maite Felipe y Martín Barriuso (Tenemos que hablar) junto a Miguel Jiménez y Alexandre Carrión (THE); y la frescura escénica y festiva de Colectivo D’elas (Velaiquich, amoorch!) y Colectivo Chipén con su verbena contemporánea XULA, GUAPA Y CHISPERA.

Por otra parte, la Nave de Terneras se transforma en un laboratorio donde el talento más disruptivo redefine las fronteras de la creación tecnológica y audiovisual. El arte digital se vuelve tangible a través de las experiencias interactivas y pantallas de Mapping ON ('Real Time Canva' y 'Visual Live Set'); las instalaciones y 'performances' sensoriales de Moira Muñoz ('Antes de desaparecer…' y 'Estados excitados…'); los entornos interactivos de Valver ('Eco Diafónico Visual'), Ignacio Navas ('KICKFLIP') y la propuesta 3D de Eva Iszoro ('Expecting Forward'); además del set audiovisual en tiempo real de Emmanuel González ('VOID') y la fusión de danza y tradición popular de Sara Herrera Camacho ('Refranero Español en Movimiento').

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Igualmente, el escenario de la Nave se moverá al ritmo de PatataOnStereo y su particular híbrido entre el vinilo y lo digital en un set progresivo diseñado tanto para la pista como para el disfrute sonoro. Muy cerca, la música clásica y la juventud se encuentran en un emocionante viaje al piano de la mano de AntonashPiano, un prodigioso artista de tan solo 12 años. La Nave también acoge la muestra 'Recordar el olvido', de Max Naranjo, una exposición fotográfica que invita a realizar un viaje introspectivo a través del visor de la cámara, explorando de forma íntima los mecanismos de una mente que destruye, recompone y atesora vivencias a partes iguales.

El Paseo Lateral del Invernadero se convierte en el gran territorio libre y participativo de La Sub25. Un recorrido abierto al juego y el intercambio cultural donde conviven el teatro con la ironía de 'Las MYNYMYNY', del Colectivo MIAÜ, y 'Pizza Margherita', de La Sussi; la poesía íntima de 'Fragmentos de una voz propia' (Alma Dinamita) y el recital sobre el cuerpo '21 gramos' (Irene Díaz Lázaro y Mateo López-Yarto). La participación continúa con el formato festivo de 'PowerPoint Party'; la caravana sonora 'la C.O.S.A.' (Chico Trópico); el reciclaje textil de 'Caravana: costura sostenible' (Planet Dots); la observación del cielo con 'Noche estrellada'; la experimentación sonora de 'Chaos Lab' (La Cresta) y los Murales de 'Expresión', paredes diseñadas para escribir, dibujar, quejarse o soñar.

El colectivo Prospe Not Death aterriza en el festival con una experiencia artística completa que conecta la escultura y el volumen con el arte urbano. Durante el día, podrás participar en el taller de pintura de figuras 3D y, al caer la noche, adentrarte en un entorno inmersivo de pintura luminiscente y 'Light Painting', donde los trazos de luz neón se capturan en tiempo real bajo luz ultravioleta.

El festival también dispone de un espacio estético, donde cambiar de 'look', y elegir entre una variedad de diseños en las uñas, trenzas y peinados, al igual que maquillaje, tatuajes de henna o patrones flotantes en tu piel con la técnica del 'body marbling'. Además, podrás participar en una obra colectiva con ropa reciclada en la actividad 'Re-recreando'. La Sub25 también funciona como punto de encuentro, con una variedad de actividades diseñadas para reflexionar, debatir y aprender colectivamente sobre distintos valores fundamentales.

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Cuándo se celebrará el festival La Sub25

El festival La Sub25 se celebrará en Madrid Río, el 27 de junio por la noche y hasta la madrugada del 28, de 20.30 a 02.30 h. Las entradas para las distintas actividades son libres y gratuitas (salvo la Zona Tunéate, en la que el acceso será mediante turnos que se repartirán en la propia carpa).

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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