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Así es la exposición gratuita con obras de Warhol y Lichtenstein que ya puedes visitar en Madrid

Dedicada al 'pop art', la muestra está disponible en una espectacular galería de la capital

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Pim Pam Pop. Opera Gallery Madrid
Pim Pam Pop. Opera Gallery Madrid
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Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Repleta de exposiciones, obras de arte urbano, museos históricos y galerías, semana tras semana, podéis disfrutar de una gran variedad de exhibiciones temporales y colecciones permanentes, con piezas de maestros como Goya, Velázquez, El Greco, El Bosco o Picasso, entre muchos otros.

Pim Pam Pop. Opera Gallery Madrid
Pim Pam Pop. Opera Gallery Madrid

El 'pop art' español protagoniza esta exposición gratuita

Exposición dedicada al 'pop art', y con una gran variedad de obras maestras de algunos de los representantes más reconocidos a nivel nacional e internacionalmente de este movimiento, Opera Gallery Madrid acoge 'Pim Pam Pop', una muestra con piezas de figuras clave como Keith Haring, Roy Lichtenstein, Takashi Murakami o Andy Warhol, al igual que representantes españoles, como Pedro Almodóvar, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Equipo Crónica, Juan Genovés, Luis Gordillo, Cristóbal Hara, Isabel Oliver, Antonio Saura y Manolo Valdés

Al igual que otros movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, el 'pop art' surgió primero en Reino Unido y Estados Unidos, con gran visibilidad, para después extenderse rápidamente por todo el mundo a finales de los años 50 y principios de los 60. Considerado universalmente más intelectual y a menudo más mordaz que su contraparte norteamericana, el arte 'pop' europeo desarrolló un lenguaje profundamente enraizado en la crítica, la ironía y la sátira. 

Pim Pam Pop. © Enrique Palacio
Pim Pam Pop. © Enrique Palacio

A lo largo de la exposición, el 'pop art' español emerge como una narrativa en forma de mosaico, en la que se entrelazan tensión política, cultura de masas, historia del arte e imaginería popular. El humor se convierte a la vez en punto de llegada y en arma: seductor por su color y su impacto visual, pero incisivo en su comentario. 

Cuándo visitar la exposición 'Pim Pam Pop'

La exposición 'Pim Pam Pop' se puede visitar en Opera Gallery Madrid (c/ Serrano, 56) hasta el próximo 25 de abril. Con entrada libre y gratuita, la galería abre sus puertas de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 h, y sábados, de 11.00 a 20.00 h.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) o 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

NO TE LO PIERDAS: Un acogedor jardín botánico se esconde en este museo gratuito del centro de Madrid: un oasis para desconectar en mitad del paraíso del terraceo

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