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Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Repleta de exposiciones, obras de arte urbano, museos históricos y galerías, semana tras semana, podéis disfrutar de una gran variedad de exhibiciones temporales y colecciones permanentes, con piezas de maestros como Goya, Velázquez, El Greco, El Bosco o Picasso, entre muchos otros.
El 'pop art' español protagoniza esta exposición gratuita
Exposición dedicada al 'pop art', y con una gran variedad de obras maestras de algunos de los representantes más reconocidos a nivel nacional e internacionalmente de este movimiento, Opera Gallery Madrid acoge 'Pim Pam Pop', una muestra con piezas de figuras clave como Keith Haring, Roy Lichtenstein, Takashi Murakami o Andy Warhol, al igual que representantes españoles, como Pedro Almodóvar, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Equipo Crónica, Juan Genovés, Luis Gordillo, Cristóbal Hara, Isabel Oliver, Antonio Saura y Manolo Valdés
Al igual que otros movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, el 'pop art' surgió primero en Reino Unido y Estados Unidos, con gran visibilidad, para después extenderse rápidamente por todo el mundo a finales de los años 50 y principios de los 60. Considerado universalmente más intelectual y a menudo más mordaz que su contraparte norteamericana, el arte 'pop' europeo desarrolló un lenguaje profundamente enraizado en la crítica, la ironía y la sátira.
A lo largo de la exposición, el 'pop art' español emerge como una narrativa en forma de mosaico, en la que se entrelazan tensión política, cultura de masas, historia del arte e imaginería popular. El humor se convierte a la vez en punto de llegada y en arma: seductor por su color y su impacto visual, pero incisivo en su comentario.
Cuándo visitar la exposición 'Pim Pam Pop'
La exposición 'Pim Pam Pop' se puede visitar en Opera Gallery Madrid (c/ Serrano, 56) hasta el próximo 25 de abril. Con entrada libre y gratuita, la galería abre sus puertas de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 h, y sábados, de 11.00 a 20.00 h.
Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid
Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) o 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).