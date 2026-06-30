El popular artista urbano traslada su universo geometrizado y multicolor para configurar un mundo onírico, situado entre lo real y lo virtual

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza vuelve a participar con su propia carroza en la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio. En esta ocasión, la dirección artística corre a cargo de Okuda, uno de los artistas urbanos españoles más destacados del momento, y que cuenta con distintas obras repartidas por la capital.

Juan Tejada Manifestación Orgullo

Así es la carroza de Okuda San Miguel

Okuda San Miguel se ha inspirado en obras de la colección permanente para dar forma a su propuesta, 'Welcome to Freeland'. La iniciativa, que se engloba en el concurso de arte joven 'Versiona Thyssen', reafirma un año más el compromiso del museo con la igualdad, la diversidad, la no discriminación y el respeto a los derechos de las personas LGTBIQ+.

El artista ha trasladado cuatro obras de la colección a su universo geometrizado y multicolor para configurar un mundo onírico, situado entre lo real y lo virtual, como son 'Retrato de un joven como san Sebastián', de Bronzino; 'David con la cabeza de Goliat y dos soldados', de Valentin de Boulogne; 'Muchacho con turbante y un ramillete de flores', de Michiel Sweerts, y 'La muerte de Jacinto', de Giambattista Tiepolo.

El artista destaca que "se trata de un espacio utópico donde la libertad, la diversidad y los valores por los que llevamos años luchando ocupan un lugar central. Los personajes conviven e interactúan en paz y armonía, de una manera afectuosa, en un entorno paradisíaco rodeado de montañas y bajo un cielo que representa la pluralidad de colores, culturas, identidades y géneros".

La de este año será la cuarta participación del Museo Thyssen en la manifestación del Orgullo de Madrid. Anteriormente se encargaron de la dirección artística de la carroza Hugáceo Crujiente (2022), Miranda Makaroff (2023) y Los Bravú (2024).

Shutterstock Orgullo LGBTIQ+

Los mejores conciertos gratuitos confirmados durante el Orgullo

Distintos espacios de la capital se convierten en grandes escenarios para las esperadas actuaciones musicales de MADO'26. A lo largo de varias fechas, podréis disfrutar de los conciertos de artistas y bandas como Kuve, Loic & Mario, LaTorre, Fey, Mon Laferte, Loles León, Klimax, María Cruz, María Parrado, Blanca Paloma, TERE! o Ptazeta, entre otros.

NO TE LO PIERDAS: Estos son los mejores planes del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid: completa tu agenda más allá de los conciertos gratuitos