Las calles y plazas de la ciudad se llenan de una amplia programación de actividades, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad

Del 25 de junio al 5 de julio, Madrid vuelve a celebrar la fiesta del Orgullo MADO'26 , y lo hace llenando las calles y plazas de la ciudad de una amplia programación de planes, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad. Bajo el lema 'Orgullo Ciudadano', distintos puntos de la capital se convierten en los escenarios de todo tipo de actividades así que, si quieres disfrutar a lo grande de MADO'26, toma nota, pues estos son algunos de los mejores planes para disfrutar de las fiestas del Orgullo en Madrid.

Juan Tejada Madrid Orgullo

Los mejores planes para disfrutar de las fiestas del Orgullo en Madrid

Tras la celebración del pregón del Orgullo, que este año corre a cargo de La Plexy (1 de julio, 20.00 h en la Plaza de Pedro Zerolo), uno de los eventos más importantes y tradicionales de MADO es la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBIQ+ (4 de julio, 19.00 h), un recorrido reivindicativo bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', que saldrá desde la glorieta de Carlos V y finalizará en la plaza de Colón, donde se leerá el manifiesto.

Este año, entre las actividades más entretenidas, podéis disfrutar del desfile de mascotas 'Plumas y Patitas' (28 de junio, 19.00 h), un evento solidario en la plaza de Pedro Zerolo, con el que se visibiliza el respeto por los animales y la lucha contra su maltrato; la emblemática carrera de tacones (2 de julio, 18.30 h), una de las competiciones más divertidas que podrás presenciar y también de las más peligrosas para los tobillos de los corredores, con hasta 750 € en premios, o la XIX Gala Mr Gay España (3 de julio, 22.00 h), que da visibilidad a las distintas realidades del colectivo LGTBIQ+ a través de las historias personales y de superación de sus finalistas, siendo un potente altavoz de diversidad, orgullo y transformación social.

Orgullo Madrid Carrera de tacones

Igualmente, MADO'26 regresa cargada de fiestas y espectáculos, como Loco Bongo Especial Pride (donde tan siquiera se permite el uso de teléfonos móviles); la fiesta lésbica más famosa del Orgullo, Fiesta Les Official Pride, organizada por Fulanita de Tal e incluso una 'rave queer' en plena Puerta del Sol.

El día 5 de julio, se convierte en el gran día de los desfiles, con la celebración del Desfile de la Diversidad, que contará con colecciones cápsula a cargo de Bnomio, el desfile 'Hombres con Falda', el desfile 'queer' y diseños de Maison Mesa y Bruno Langarica, gran parte de ellos acompañados de música en directo.

Por tercer año consecutivo, la Plaza de Pedro Zerolo acogerá 'Familias con Orgullo', un evento gratuito, con actividades para todas las edades y pensado para que las familias LGTBIQ+ también tengan su espacio dentro de la programación del Orgullo. Se desarrollará el día 4 de julio (de 11.00 a 14.00 h), y habrá cuentacuentos, talleres de manualidades, juegos gigantes de madera y hasta su propio concierto. Al escenario se subirá La Fantástica Banda.

Shutterstock Orgullo LGBTIQ+

Los mejores conciertos gratuitos confirmados durante el Orgullo

Distintos espacios de la capital se convierten en grandes escenarios para las esperadas actuaciones musicales de MADO'26. A lo largo de varias fechas, podréis disfrutar de los conciertos de artistas y bandas como Kuve, Loic & Mario, LaTorre, Fey, Mon Laferte, Loles León, Klimax, María Cruz, María Parrado, Blanca Paloma, TERE! o Ptazeta, entre otros.

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