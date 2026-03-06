Basta una consumición para que en estos 15 locales, del barrio de Salamanca a Caleido, te regalen en formato tapa uno de sus platos estrella

El próximo lunes se celebra el Día de la Tortilla de patata y todos los restaurantes, tabernas y bares se convierten estos días en los mayores altavoces de este icono doméstico e insustituible de nuestra gastronomía. Tenemos un listado con muchos de nuestros pinchos de tortilla favoritos y esta semana os contábamos cuál es la tortilla de patatas más original de Madrid ahora mismo pero es que hoy sabemos que una cadena de restaurantes, muy populares y repartidos por toda la ciudad, regalan su tortilla con la consumición este fin de semana. Vamos, tapa rica gratis.

Lateral

Lateral invita a su tortilla de patatas

Más de 5.000 porciones a lo largo del día... Esa es la previsión de la marca. La cifra es grande pero también lo es la cartera de Lateral, presentes principalmente en Madrid pero también en Barcelona, Zaragoza, Málaga y Valencia. Los 15 restaurantes que este sello del grupo FoodBox (295 establecimientos en España, Andorra y Portugal) tiene estratégicamente ubicados por la capital, de Aravaca a Ponzano, del barrio de Salamanca a Caleido, regalarán durante todo este domingo 8 de marzo (adelantándose una jornada al cacareado Día Mundial) medio pincho de tortilla para que acompañes gratis tu caña, el refresco o un vermut. Da igual que vayas a desayunar, al aperitivo o a media tarde... ahí estará esperándote una pequeña ración de su afamada tortilla, con ese interior jugoso pero sin sobrecuajar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Restaurantes Lateral (@rest_lateral)

