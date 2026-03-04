En el nuevo espacio de Malasaña, junto a la glorieta de Bilbao, vuelan las tortillas -pincho, bocadillo o entera- y tienen varias tapas para el aperitivo perfecto

Miguel Carretero, quien logró una estrella Michelin en Santerra y artífice de la Mejor Croqueta de Jamón de España durante dos años, ha llevado las riendas culinarias del curioso, y seguramente exitoso, nuevo proyecto de una de las marcas internacionales más famosas del mundo. La tortilla de patatas más viral estos días en Madrid no será de La Martinuca sino de una marca tan emblemática como PepsiCo.

Pilla Tortilla

El pincho de tortilla más viral en Malasaña se hace con Lay's

Habrá muchos que ya lo hayan probado en casa con más o menos éxito. Hay varias recetas pululando por internet, incluso una del mismísimo Ferran Adrià, rey de la vanguardia mundial. Vamos, que esto de hacer una tortilla con patatas de bolsa no es nuevo pero que Lay's abra su propio bar/restaurante -y no uno sino dos espacios complementarios- para vender pinchos de tortilla no se había hecho hasta ahora. "Buscamos ir más allá del momento aperitivo y transformar algo tan cotidiano como comer tortilla en un concepto único: 'pillar una tortilla', un momento especial con una experiencia de marca auténtica, centrada en el disfrute compartido", apunta destaca Erica Lascorz, directora senior de Marketing de Innovación de Lay’s para Europa.

Y esa tortilla entera vale 18 euros. Si sólo queréis un pincho, el precio es de 3,90 €, y si la preferís en bocadillo para solucionar una comida rápida, el plan cuesta 6,20 €. Y no, aquí no se mojan. Lo ponen fácil. Tienen versiones con y sin cebolla. Y además, para acercarla aún más a las tendencias actuales, ofrecen varios toppings: con sobrasada (la favorita de Miguel Carretero y la bestseller en los pocos días que llevan abiertos), con boquerones, con brava y torreznos...

Este extra es otro de los detalles diferenciales con que la marca ha decidido dar, después de un año de pruebas y estudios, el salto a la restauración. Quizás vengan otras aperturas y otras ciudades pero el debut tenía que ser en Madrid.

Pilla Tortilla

Así es el aperitivo en Pilla Tortilla (terraza incluida)

Malasaña, como campo de pruebas perfecto para los proyectos gastronómicos más urbanos y desenfadados, es el ecosistema donde acaba de aparecer Pilla Tortilla. Y lo ha hecho por partida doble, abriendo todos los días de la semana y con un horario muy muy extenso: desde las 09:00 hasta la medianoche. Así pillan la cena de gente joven y el pincho de tortilla del desayuno para oficinistas cercanos. Tenéis en Corredera Baja de San Pablo, 3 un espacio, sólo con tortillas, orientado únicamente al take away. Sin embargo, si queréis sentaros y compartir una tortilla y otros platos de la carta, pasaos por Fuencarral, 102, donde además montan a diario una terraza con varias mesas. Tiene casi una decena de bocados para ir picando algo mientras llega la gran estrella de la casa.

Cocinan unos "fish and chips" que sirven con Lay’s vinagreta, tienen unos mejillones en escabeche aliñados con mayonesa de lima y, obviamente, no faltan las gildas ni una ración de ensaladilla rusa servida con patatas onduladas sabor aceituna. Vamos, si no te llevas la tortilla a casa recién hecha, te montan aquí un aperitivo rápido y a seguir de compras por la zona. Aquí todo está muy bien pensado, calibrado, diseñado.

Pilla Tortilla

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber