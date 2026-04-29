Una baguette de corteza crujiente, un solomillo fileteado muy fino, patatas fritas hechas al momento (en aceite de oliva) y una salsa con una historia casi centenaria. Puede parecer un sacrilegio pero quizás, en el boom por los bocadillos que vivimos en Madrid, sea el próximo éxito de una casa que lleva una década siendo una referencia para muchos madrileños de la mano del empresario Pablo Caruncho; de hecho el sello L'Entrecote Café de París, levantado a partir de un único plato (sí, en la carta hay más opciones pero todo el mundo pasa por esta), ya cuenta con tres locales en la capital.
Y lo que nos gusta comer con las manos, mancharnos los dedos, dar un buen mordisco... Dejamos de lado las hamburguesas (que no son sino carne entre pan y pan) y los bocatas de calamares, que dan para un especial aparte, para recomendaros un puñado de bocadillos y sándwiches que no os podéis perder en Madrid. Hay para todos los gustos y los hacen en sitios especializados en el tema como en tabernas y restaurantes donde se come muy bien (y no siempre tirando de cuchillo y tenedor) pero también en bares con mucho ambiente, tanto a mediodía como de noche.
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