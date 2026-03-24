Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

CA7RIEL y Paco Amoroso darán un concierto único en Madrid: fecha y cómo conseguir entradas para el 'Free Spirits World Tour'

Conocidos por temas como 'Ola Mina XD' o 'Jala Jala', el Movistar Arena se convertirá en el escenario para el popular dúo argentino

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco
CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco
Publicidad

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. La llegada de Rosalía a los escenarios de la capital en Semana Santa, la residencia de Bad Bunny en el Metropolitano, el recién anunciado 'Estadio Shakira'... Reconocidos artistas nacionales e internacionales pasan semana tras semana por la ciudad, ya sean conciertos en solitario o en espectaculares festivales.

Dúo argentino que ha revolucionado la escena musical con su fusión de géneros como rap, trap, rock, funk y electrónica, CA7RIEL & Paco Amoroso aterrizan próximamente en Madrid, tras anunciar su regreso en 2022, y llenar recintos por todo el globo. Con su 'FREE SPIRITS World Tour', el grupo, formado en 2018, es conocido por temas como 'Ola Mina XD', 'Jala Jala', 'Hace Calor' o su sesión en 'Tiny Desk'.

CA7RIEL & Paco Amoroso. Live Nation
CA7RIEL & Paco Amoroso. Live Nation

Cómo conseguir entradas para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Madrid

El dúo argentino actuará en el Movistar Arena el próximo 17 de septiembre (21.00 h), aunque también tendréis la oportunidad de verlos en directo una semana antes, en Barcelona (Palau Sant Jordi). Las entradas generales saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo, a las 09.00 h, aunque contáis con dos preventas exclusivas, los días 25 y 26 de marzo.

CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco
CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.