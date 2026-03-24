Conocidos por temas como 'Ola Mina XD' o 'Jala Jala', el Movistar Arena se convertirá en el escenario para el popular dúo argentino

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. La llegada de Rosalía a los escenarios de la capital en Semana Santa, la residencia de Bad Bunny en el Metropolitano, el recién anunciado 'Estadio Shakira'... Reconocidos artistas nacionales e internacionales pasan semana tras semana por la ciudad, ya sean conciertos en solitario o en espectaculares festivales.

Dúo argentino que ha revolucionado la escena musical con su fusión de géneros como rap, trap, rock, funk y electrónica, CA7RIEL & Paco Amoroso aterrizan próximamente en Madrid, tras anunciar su regreso en 2022, y llenar recintos por todo el globo. Con su 'FREE SPIRITS World Tour', el grupo, formado en 2018, es conocido por temas como 'Ola Mina XD', 'Jala Jala', 'Hace Calor' o su sesión en 'Tiny Desk'.

CA7RIEL & Paco Amoroso. Live Nation

Cómo conseguir entradas para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Madrid

El dúo argentino actuará en el Movistar Arena el próximo 17 de septiembre (21.00 h), aunque también tendréis la oportunidad de verlos en directo una semana antes, en Barcelona (Palau Sant Jordi). Las entradas generales saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo, a las 09.00 h, aunque contáis con dos preventas exclusivas, los días 25 y 26 de marzo.

CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026