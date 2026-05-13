Las obras de mejora en el túnel tienen como objetivo mejorar la capacidad de varias líneas

En transporte público madrileño sigue en constante fase de cambio y mejora. Ya sea con la próxima la reforma integral de la Línea 6 o la instalación de los tornos inteligentes, la red de transporte madrileño actualiza cada vez más sus instalaciones. Con motivo de las obras de mejora en el túnel, la estación de Sol de la red de Cercanías de Madrid (líneas C-3, C-4a y C-4b) permanecerá cerrada a lo largo de varios fines de semana.

Una estación de Madrid cerrará durante varios fines de semana

A partir de este fin de semana, la estación de Sol cerrará un total de cinco fines de semana: los próximos tres de mayo (días 16, 17, 23, 24, 30 y 31) y otros dos en junio (días 13, 14, 20 y 21). Durante estas fechas, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán en Atocha.

Cercanías Madrid

Los viajeros de estas dos líneas que quieran hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre. Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.

Cierra un tramo de una línea de metro hasta finales de año

El ambicioso proyecto de remodelación integral de la estación de Santiago Bernabéu, parte de la Línea 10 de Metro de Madrid, entrará próximamente en una nueva fase que, en consecuencia, provocará una gran interrupción en el tramo que une las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año.

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