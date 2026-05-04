La concesión por la que la empresa gestora podía seguir usando el espacio estaba extinta desde el año 2019

Cada vez son más y más los locales emblemáticos de la capital que cierran sus puertas. Ya sean legendarias discotecas con décadas de historia, queridas librerías o bazares centenarios, poco a poco, los madrileños ven como esa ciudad en la que crecieron va cambiando. Ubicado en pleno paseo de Recoletos, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, uno de los cafés más conocidos de la capital cierra sus puertas, tras la clausura de su terraza tras por carecer de la licencia necesaria.

Gran Café del Espejo

Cierra este bonito rincón de Madrid

La terraza del Gran Café El Espejo, conocida por sus tardeos, cerró sus puertas el pasado mes de marzo, una decisión administrativa que ha propulsado la despedida definitiva del local a lo largo de este mes de mayo. Considerado durante décadas como uno de los locales más reconocibles del centro de la ciudad, se despide así otro popular local de la vida social madrileña.

Según el Ayuntamiento de Madrid, la concesión por la que la empresa gestora podía seguir usando el espacio estaba extinta desde el año 2019, mientras que la compañía defendía que había asumido la gestión del local madrileño con la expectativa de seguir explotándolo en las mismas condiciones y regularizando su situación. Tras recurrir a la decisión, finalmente se le ha dado la razón a la Administración local, provocando así el cierre definitivo del local.

Las mejores cafeterías de Madrid

Forma ideal de muchos para empezar el día, el café es una constante en la vida madrileña. Y qué mejor que disfrutar de la versión de especialidad de esta bebida, entre las que destacan cafeterías como Beik Beik, Casto, Kohi, Alma Nomad Fábrica, Oso Café, Unfltrd, Botánica, Utøpico, Natif o Casa OM.

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