Puestos de mercado que regalan su versiones de El Paquito en Madrid y la versión más colorista de una de las tiendas más populares de tartas de queso

Planes para hacer durante la semana grande de San Isidro hay muchos pero ahora vamos a parar en un par de pistas gastronómicas diferentes. Una para llevar a casa y otra pensada para quienes se acerquen a los conciertos en la pradera y quieran hacer una previa este fin de semana.

Caracola

Las tartas de queso que viajaron de Lavapiés al barrio de Salamanca

"Soy madrileña y quería crear algo como homenaje para mi ciudad. Las fiestas de San Isidro me parecen el momento perfecto". La propietaria de Caracola, una de las tiendas de tartas de queso más exitosas de Madrid, acaba de lanzar un versión exclusiva para estas fechas. A la receta habitual de la casa, elaborada a partir de una mezcla secreta de quesos, añade una buena dosis esencia de violeta que, como veis, transforma completamente el color y el sabor de la tarta. La venden entera o en porciones.

Morris 52

La Ruta del Paquito llega gratis a este popular mercado de Carabanchel

El bocadillo estrella estos meses en Madrid hace parada especial en el mercado de Tirso de Molina. Ocho puestos participan este año en la ruta del Paquito y este sábado, 16 de mayo, desde las 12.30h. todos (La Mercantina, La Tramoya, Mariscos

Lázaro, Bar Paula, La Chalaca, Raza Inca, El Malamé y Cuxta Tirso) estarán ofreciendo gratis sus creaciones a todo el que se asome por allí. Quienes van a ir seguro para amenizar los pasillos y el sarao serán los miembros de la tuna de la Facultad de Medicina de la UCM.

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