Todo empezó hace unos siete años y, entonces, Madrid era la única ciudad que abrazaba el bocadillo de las mil y una caras. Apenas eran medio centenar de establecimientos los que apostaron por la causa de rejuvenecer y desestacionalizar el consumo de cordero. Ahora la ruta de este bocata, creada e impulsada por Interovic (Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne), se extiende por medio país. De Madrid a Valencia, de Cáceres a Huesca.

Y este año volveremos a conocer en otoño cuál es el Mejor Paquito de España (antes del verano se fallarán los campeonatos a nivel regional). El que propuso Saúl Sanz con TerZio Bar se llevó el título en 2025. Un galardón que estrenó Álex Marugán (Tres por Cuatro).

El Mejor Paquito de Madrid

Con más de 300 restaurantes y tabernas apuntadas a la ruta de este año, Madrid sigue siendo la ciudad que más locales aporta a la ruta. Son alrededor de 50 direcciones. Hay para todos los gustos. Y, de hecho, la gran novedad de este año es la incorporación de puestos de mercado. Con propuestas asiáticas, de cocina fusión o de perfil tradicional. Locales perfectos para probar su particular versión y seguir el recorrido. Estos son los que se han sumado a este paseo que arranca este fin de semana y se alarga hasta finales de junio.

En el Mercado de Antón Martín: Asian Army, Latazo, Majo's Food.

En el Mercado de Ibiza: La Ventita Canaria.

En el Mercado de Tirso de Molina: Bar Paula, Cuxta Tirso, El Malame, La Chalaca, La Mercantina, La Tramoya, Mariscos Lazaro y Raza Inca.

Y en el Mercado de Vallehermoso: Krudo.

Krudo raw bar

El listado es tan largo que seguro que tenéis un bocata en vuestro barrio. En un bar de vinos, una taberna de mercado, un bistrot, un café... Como apunta Tomás Rodríguez, director de INTEROVIC, es generosa la implicación de los hosteleros. "Gracias a su creatividad y esfuerzo conseguimos acercar un producto tan nuestro como el cordero a más gente, especialmente al público joven. Además, queremos recordar que apostar por este tipo de carne también contribuimos a cuidar el entorno rural y a prevenir incendios, algo especialmente importante de cara a los próximos meses".

Estos son los bares y restaurantes de Madrid que participan este 2026:

Albariño, Barbudo, Barra Alta Madrid, Brutalista, Café de Ratas, Café Tatiana, Caíño, Candeli, Cervecería Acorde, Döggo, Dominguita, El bastardo, El chotis, La Gildería, Gracias Vieja, Infame, La Bechamel Madrid, La Nueva Troje, La Nueva Troje Chamberí, La Retasca, La terrace de la Vega (Alcobendas), Las reses, Marciano, Marzeah Taberna, Materia Prima, Morris 52, Pacto Raíz, Restaurante Pai Pai, Pajaritos Mojados, Pintxolari, Roge, Taberna Puerto Lagasca, Tresiiies, Tximiri Ibiza y Ferraz y Uskar.

Marzeah

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