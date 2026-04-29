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De templo de los escabeches a la mejor barra para tapear de lujo cerca del templo de Debod

Pablo López cumple cuatro años en Argüelles apostando por revolconas kimchi, bocadillos top y fiambres caseros para las tardes/noches de martes a viernes

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Brutalista
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A estas alturas de la primavera y a falta de dos lluvias testimoniales antes de entrar en territorio desértico, todos nos lanzamos de cabeza a las terrazas. Y si andáis por el templo de Debod, la brújula apunta a las últimas novedades alrededor de Pintor Rosales. Hasta aquí han venido los grandes próceres del nuevo aperitivo, Hermanos Vinagre, y aquí han reverdecido los laureles de Kiosko Moret (y animado este paseo burgués) la gente del grupo Trafalgar. Esto es primera línea de playa. Y como tal no es fácil hacerse con una mesa. Menos aún al atardecer. O vas temprano o toca esperar. Como en la pescadería cada sábado por la mañana. 

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Alfredo Arias Horas

Pero barrio adentro, hay opciones, buenas opciones para comer. No hay mesas al sol pero se disfruta, por ejemplo, sentado en el japonés Saisho o compartiendo un cachopo en el asturiano La Charca. Todo depende del plan. Y aquí, a cinco minutos cronometrados del emblemático templo egipcio y a cuatro de la calle Princesa, es donde Pablo López abrió hace cuatro años su restaurante. A Brutalista (Juan Álvarez Mendizábal, 34) pronto le colgaron el cartel de templo de los escabeches. Esa técnica le puso en mapa y se convirtió en una deliciosa puerta de entrada a su trabajo pero era y es mucho más que eso.  

Brutalista
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Y aún más ahora que ha decidido virar el rumbo eliminando los mediodías y concentrando la propuesta alrededor de la barra (sin eliminar las mesas) con una carta más ligera para las tardes/noches de martes a jueves (de 18.00 a 22.30h.). Las comidas se limitan a viernes y sábados. Sigue siendo un restaurante pero a partir de ahora, con su famosa codorniz frita y la imprescindible sardina ahumada co miso, es más taberna.
En el nuevo viraje manda una carta (no ya tanto sus opciones de menú), que va renovándose con libertad según la temporada (acaba de entrar un bonito con tomate escabechado) o el producto, donde aparecen tapas, medias raciones y varios pinchos. Sirve más vinos por copa y aparecen nuevos platos como patatas con alioli de sésamo y caballa, unos boquerones en vinagre a su manera, unas revolconas con kimchi y un brioche de pollo frito. 

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