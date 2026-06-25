La programación incluye diez largometrajes que combinan las últimas propuestas de cineastas consagrados con el talento de nuevas voces

Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, durante esta época, Madrid se llena de cines de verano e interesantes ciclos, cargados de estrenos, proyecciones con música en directo y largometrajes para toda la familia.

©El Deseo. Iglesias Mas Amarga Navidad

Este popular cine de Madrid acoge un ciclo de películas para celebra la llegada del verano

La emblemática Sala Berlanga da la bienvenida al periodo estival con su tradicional ciclo 'Un verano de cine', organizado por Fundación SGAE, y que se celebrará entre el 7 y el 29 de julio, en sesión doble de tarde (18/18.30 h y 20.30/21.00 h), y una programación que invita a descubrir algunas de las películas más esperadas y estimulantes de la temporada.

Entre los largometrajes que podréis disfrutar a lo largo de estas fechas se encuentran 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; 'Los Ilusos 13+13', de Jonás Trueba; 'Un poeta', de Simón Mesa Soto; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'Altas capacidades', de Víctor García León; 'Todo lo que nunca fuimos', de Jorge Alonso; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'A la cara', de Javier Marco y 'Tal vez', de Arima León.

Esta selección de 10 películas reúne autores consagrados y nuevas voces para trazar un retrato plural del cine contemporáneo: íntimo y político, lúdico y emocionante, siempre atento a las historias que nos atraviesan.

Jonás Trueba Los Ilusos 13+13

Cómo conseguir entradas para 'Un verano de cine'

Las entradas generales para el ciclo veraniego de la Sala Berlanga ya están disponibles para reserva, con un coste de 3,50 €. Se pueden conseguir tanto online (más gastos de gestión) como en taquilla.

Cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

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