Participan un total de 164 municipios de la región, con el objetivo de acercar la cultura en vivo durante la temporada estival

Con la vuelta del verano, qué mejor que organizar una buena agenda de entretenidos planes. Con opciones como disfrutar de una buena película en los cines al aire libre, darse un refrescante chapuzón en algunas de las piscinas más originales, tomar algo con amigos en bonitas terrazas o, directamente, irse de viaje a algunos de los destinos más originales, Madrid se llena de cosas por hacer a lo largo de la temporada estival.

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Regresa el festival gratuito Escenas de Verano con conciertos, teatro, cine y exposiciones

Con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos, la séptima edición del festival Escenas de Verano regresa un año más, entre los días 3 de julio y el 30 de agosto, y una agenda que incluye más de 200 actividades culturales gratuitas a 164 municipios de la región, y que incluye teatro, música, danza, cine, exposiciones y propuestas de artes vivas.

Escenas de Verano se articula este año en torno a ocho ciclos y propuestas culturales que ponen de manifiesto la riqueza y diversidad de la creación artística. Entre ellos destaca 'Clásicos en Verano', que celebra su 39ª edición con una programación de 77 conciertos en espacios patrimoniales singulares de más de 40 municipios de la región, como claustros, monasterios e iglesias, convirtiendo estos enclaves históricos en escenarios para la música.

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Entre los enclaves principales, se encuentran el Monasterio de la Inmaculada Concepción (Loeches) o el Monasterio de El Paular (Rascafría) acogerán recitales de artistas nacionales e internacionales como Harmonia del Parnàs, Atlántida Chamber Soloists, Opera Omnia, Harpsichord Lab Collective, Cuarteto Bretón, Diego Ares, Pablo Zapico & Daniel Zapico y Arco Vivo.

Por otra parte, el programa 'Artes Escénicas en Municipios' reunirá más de un centenar de actividades para toda la familia. La edición de este año contará con compañías y artistas como Markeliñe, Proyecto Tránsito, La Canica, Corral de García, Sara Calero, Aracaladanza, Alodeyá, Titiriteros de Binéfar, Chisgarabís, Manolo Alcántara o Spinish Circo.

Las artes vivas volverán a jugar un importante papel en el festival, con iniciativas para todos los públicos, como '1,2,3... ¡Performa!', una propuesta dirigida al público infantil y familiar que acercará la performance y el arte de acción a los más jóvenes en los municipios de Sevilla la Nueva, San Martín de la Vega y San Agustín del Guadalix. Asimismo, el ciclo 'Arte Vivo en la Plaza' recorrerá 11 localidades madrileñas, como son Belmonte del Tajo, Buitrago del Lozoya, Carabaña, Chinchón, Manzanares el Real, Navalcarnero, Patones de Abajo, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Villar del Olmo y Villaviciosa de Odón, donde cinco artistas contemporáneos desarrollarán sus obras en directo ante el público, permitiendo conocer de cerca sus procesos creativos.

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Este año, el festival amplía su programación en salas y museos, a través de actividades como exposiciones, visitas teatralizadas y talleres para toda la familia, que tendrán lugar en la Sala Alcalá 31, el Museo CA2M de Móstoles, el Museo Casa Natal de Cervantes, el Complejo El Águila, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y la Casa Museo Lope de Vega. Además, centros culturales como Pilar Miró y Paco Rabal, en Madrid, así como el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera y los espacios integrados en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, ofrecerán una programación especial durante los meses de verano.

Como es habitual, se celebrará una nueva edición del ciclo 'Cine de Verano', que llegará a más de 35 municipios, con una selección de producciones nacionales e internacionales, y entre las que figuran 'Sirât', 'Sorda', 'Los futbolísimos 2', 'Un completo desconocido' o 'La cena'.

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Los mejores cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, CinePlaza Matadero o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de CentroCentro.

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