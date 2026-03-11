Si eres amante de la música, Madrid es tu ciudad. Reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales pasan constantemente por los escenarios de la capital, entre los que destacan conciertos como los de Bad Bunny, The Weeknd, Rosalía, Kanye West, Amaral, Bruno Mars o La Oreja de Van Gogh, al igual que esperados festivales, como el Mad Cool, Noches del Botánico o A Summer Story, entre muchos otros.

El recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid acogerá, un año más, uno de los festivales más especiales de la capital, y que contará con toda clase actividades como espectáculos visuales, performances y una variada oferta gastronómica. Estamos hablando de Jardín de las Delicias, un festival que, durante los últimos años, ha contado con las actuaciones de artistas como Melendi, Izal, Vetusta Morla o Leiva, entre otros referentes del panorama musical nacional.

Estos son los primeros artistas confirmados para el festival Jardín de las Delicias

Con zonas como una gran pared donde dejar todo tipo de mensajes, un photocall enorme para recordar momentos especiales, criaturas mágicas, una decoración única y una oferta gastronómica para chuparte los dedos, el festival de música Jardín de las Delicias ya ha anunciado a los primeros artistas que formarán parte del cartel de 2026.

El festival, que se celebrará entre los días 18 y 19 de septiembre, ha confirmado ya las actuaciones de Dani Martín, Viva Suecia, Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio, aunque próximamente se anunciarán más artistas.

En cuanto a entradas, los abonos para el festival ya están disponibles para reserva, repartidos en dos opciones, como son la 'General', con un coste de 117,95 €, y 'Premium', con un precio de 249,50 €.

Los mejores festivales de música en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

