El objetivo de estas jornadas es plantear el papel de la IA en la creación

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge un nuevo festival que convoca a artistas, científicos, pensadores y creadores para explorar juntos las promesas y peligros, seducciones y resistencias que despierta la inteligencia artificial en el campo del arte y la cultura. Así, entre los días 23 y 30 de mayo, 'CÚBIT. Ciencia + Arte' nace como un espacio de exploración crítica y poética de este nuevo territorio, el de la IA.

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Desde la danza robótica de 'Famulus 4.0', de la mano de Iron Skulls, hasta el teatro de marionetas computacional de The Big Bang, el teatro de Carla Nyman y Lluna Issá Casterà, la pieza de Amir Yatziv o los talleres de escritura con inteligencia artificial, el festival traza un mapa diverso de las relaciones posibles entre la creatividad humana y los algoritmos.

Cuestiones como si una máquina puede imaginar o de quién será el futuro del arte son solo algunas de las preguntas que se plantearán a lo largo de estas jornadas, con una programación que incluye coloquios, proyecciones, 'performances', talleres y conversaciones.

El arte digital protagoniza la nueva edición de este festival

Un año más, regresa a la capital MMMAD Festival Urbano de Arte Digital de Madrid. La séptima edición de este evento se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de abril, en una variedad de creativos espacios de la capital, donde podréis explorar las contradicciones del mundo digital a través del arte, con temas como el papel de la tecnología en la sociedad o los algoritmos.

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