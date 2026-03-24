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El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge un nuevo festival que convoca a artistas, científicos, pensadores y creadores para explorar juntos las promesas y peligros, seducciones y resistencias que despierta la inteligencia artificial en el campo del arte y la cultura. Así, entre los días 23 y 30 de mayo, 'CÚBIT. Ciencia + Arte' nace como un espacio de exploración crítica y poética de este nuevo territorio, el de la IA.
Desde la danza robótica de 'Famulus 4.0', de la mano de Iron Skulls, hasta el teatro de marionetas computacional de The Big Bang, el teatro de Carla Nyman y Lluna Issá Casterà, la pieza de Amir Yatziv o los talleres de escritura con inteligencia artificial, el festival traza un mapa diverso de las relaciones posibles entre la creatividad humana y los algoritmos.
Cuestiones como si una máquina puede imaginar o de quién será el futuro del arte son solo algunas de las preguntas que se plantearán a lo largo de estas jornadas, con una programación que incluye coloquios, proyecciones, 'performances', talleres y conversaciones.
El arte digital protagoniza la nueva edición de este festival
Un año más, regresa a la capital MMMAD Festival Urbano de Arte Digital de Madrid. La séptima edición de este evento se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de abril, en una variedad de creativos espacios de la capital, donde podréis explorar las contradicciones del mundo digital a través del arte, con temas como el papel de la tecnología en la sociedad o los algoritmos.