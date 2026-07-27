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De California a Nuevo México: así es la exposición gratis que descubre la América hispana con más de 200 retratos

La muestra propone un recorrido por los Estados Unidos de los años 30 y 40, con obras de fotógrafos fundamentales como Dorothea Lange o Jack Delano, entre otros

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
American Latinos 1935–1945
Alberto Ferreras | American Latinos 1935–1945
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Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte y la fotografía. Ya sean ambiciosos y creativos proyectos en las distintas pinacotecas de la capital, o la celebración de conocidos eventos como PHotoESPAÑA 2026, siempre es un buen día para disfrutar de una exposición. Tras su paso por ciudades como Nueva York y Lisboa, la Casa de América celebra en 2026 la conmemoración del 250 aniversario de la configuración de los Estados Unidos con una exposición que reúne cerca de 300 retratos de comunidades hispanas en Estados Unidos, conservados en la Biblioteca del Congreso.

American Latinos 1935–1945
Alberto FerrerasAmerican Latinos 1935–1945

'American Latinos 1935-1945', del cineasta Alberto Ferreras articula un conjunto de imágenes que documentan la vida de familias españolas en Nuevo México, agricultores mexicanos en California, cazadores canarios en Luisiana, campesinos de Puerto Rico y pastores vascos en Idaho y Nevada, en una década clave de la historia estadounidense.

A través de fotografía, música y narración, la muestra propone un recorrido por los Estados Unidos de los años 30 y 40, con obras de fotógrafos fundamentales como Dorothea Lange, Jack Delano, Russell Lee, John Collier Jr., Marion Post Wolcott y Arthur Rothstein. Más allá de su valor estético, la exposición ofrece una mirada documentada a la diversidad, la complejidad y la trayectoria histórica de las comunidades hispanas en Estados Unidos.

American Latinos 1935–1945
Alberto FerrerasAmerican Latinos 1935–1945

Cuándo visitar la exposición 'American Latinos 1935–1945'

La exposición 'American Latinos 1935-1945' se podrá visitar en la Galería Casa de América-ABANCA (Sala Frida Kahlo B), hasta el miércoles 30 de septiembre. Con entrada gratuita hasta completar aforo, abre sus puertas de lunes a viernes, de 11.00 a 19.30 h, y sábados, de 11.00 a 15.00 h.

NO TE LO PIERDAS: La obra de arte que conecta Madrid con el primer presidente de Estados Unidos está escondida en este museo a 5 minutos de la Puerta del Sol

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