Es uno de los pocos retratos del político norteamericano que se conservan fuera su país

Con motivo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en España y Andorra, busca resaltar la influencia estadounidense en las instituciones culturales e históricas de Madrid.

La propuesta se articula en torno al 'Retrato de George Washington', de Josef Perovani, un lienzo cargado de una rica iconografía que simboliza los acuerdos de navegación del Tratado de San Lorenzo y el trazado de la capital de Washington D.C. Este cuadro se exhibe junto al retrato de Manuel Godoy, que éste encargó a Francisco de Goya en 1801, y el retrato de Carlos IV como príncipe de Asturias, de Mariano Salvador Maella.

Este retrato histórico, que se conserva actualmente en el Museo de la Academia, es uno de los pocos retratos de George Washington fuera de Estados Unidos, pintado por Josef Perovani en 1796.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Retrato de George Washington, Josef Perovani

Cómo llegó este retrato único a Madrid

El diplomático español Josef de Jáudenes participó en la negociación del Tratado de San Lorenzo (1795), que se firmó en El Escorial entre Thomas Pinckney, enviado extraordinario del presidente estadounidense, y Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV, quien dirigía la política de la monarquía española en ese momento. Al finalizar su misión diplomática, Jáudenes quiso obsequiar a Godoy un retrato del presidente estadounidense, encargado al más renombrado pintor norteamericano de la época, Gilbert Stuart (1755-1828), quien no pudo aceptar el encargo.

Así, el diplomático se dirigió a Perovani, un pintor italiano radicado en Filadelfia, quien aceptó la tarea. El lienzo, que pertenecía a Godoy, se integró en las colecciones de la Academia en 1816, tras la confiscación de sus bienes por Fernando VII.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Godoy como general, Francisco de Goya (1801)

Cuándo visitar este retrato histórico

'La Huella Estadounidense en Madrid: el retrato de George Washington' se puede visitar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta diciembre de 2026, de martes a domingo, de 10.00 a 15.00 h (agosto cerrado).

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' (Sala Alcalá 31); 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo) o 'Uñas' (The Ryder).

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