Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya preparan sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

Sala Equis

Pantalla gigante, futbolín, videojuegos y un mercado para disfrutar del debut de la Selección Española

Ahora, Madrid suma un nuevo punto de encuentro para los amantes del fútbol. La popular Sala Equis se convierte en 'CASA MUNDIAL', un espacio efímero diseñado para seguir el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026, en un ambiente que combina deporte, música y entretenimiento.

El recorrido comienza en 'El Callejón', una entrada tematizada que da paso a 'El Mercado', pensado para recorrer libremente, y que cuenta con espacios de descanso, zonas para tomarse fotos, memorabilia de la selección española y productos y merchandising inspirados en el universo del fútbol. Además, recibiréis dos tokens que podréis canjear por comida, bebida y diferentes artículos durante esta jornada futbolera.

Este encuentro, organizado por JD y Adidas, contará también con una zona de juegos en la primera planta, donde podréis enfrentaros en partidas de un popular videojuego de fútbol en pantalla grande, o poner a prueba vuestras habilidades en un futbolín, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para aficionados de todas las edades.

Cuándo se celebrará CASA MUNDIAL

'CASA MUNDIAL' se celebrará el próximo lunes 15 de junio. Desde las 16.00 hasta las 23.00 h, el recinto abre sus puertas, ofreciendo una experiencia inspirada en la cultura futbolera y en el ambiente de los mercados tradicionales. El eje central del evento llegará a las 18.00 h, con la retransmisión en pantalla gigante del encuentro entre España y Cabo Verde.

Sala Equis

'La Plaza' reunirá a los asistentes para seguir el partido en un ambiente colectivo, acompañado por animación y comentarios antes, durante el descanso y al finalizar el encuentro, además de diferentes sorpresas a lo largo de la tarde. Durante la jornada y una vez concluido el partido, la fiesta en 'CASA MUNDIAL' va contar con música en directo a cargo de varios DJ, animando una jornada concebida para disfrutar del fútbol más allá de los 90 minutos del partido inaugural de España en el Mundial que celebran Canadá, Estados Unidos y México.

Cómo conseguir entradas para CASA MUNDIAL en la Sala Equis

El acceso es gratuito, aunque las plazas son limitadas y las entradas se deben reservar previamente.

Dónde ver el Mundial de Fútbol 2026 en Madrid

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Entre los mejores bares para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Madrid, se encuentran La Fontana de Oro, Dubliners, Knockout! Sports Bar, QW Bar & Pub, O'Connell St o The James Joyce.

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