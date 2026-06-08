La capital se convierte en el epicentro del deporte rey con una gran agenda de actividades para todos los públicos

Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya preparan sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

Si quieres vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 a lo grande en Madrid, toma nota, pues aquí te traemos algunos de los mejores planes para disfrutar de este esperado torneo futbolístico.

Esta plaza de Madrid se convierte en un estadio de fútbol

A lo largo de varias jornadas, el fútbol tomará las calles de Madrid, con la Plaza de Colón como principal protagonista. Con el objetivo de fomentar la unión entre los aficionados que acompañan y alientan al combinado nacional, la Real Federación Española de Fútbol pone en marcha la 'Plaza Selección', un espectacular espacio donde los aficionados podrán seguir en directo los encuentros de España durante la Copa del Mundo y vivir una experiencia colectiva única alrededor del Mundial y de la Selección.

El recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido. La entrada a la 'Plaza Selección' será gratuita y libre hasta completar aforo los días de partido.

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Los mundiales de fútbol protagonizan esta nueva exposición gratis

El centro comercial Majadahonda Gran Plaza 2 acoge, hasta el día 14 de junio, la exposición 'Leyendas de los Mundiales', una propuesta gratuita para todos los públicos que permitirá recorrer la historia de los Mundiales de Fútbol a través de la selección de más de 70 objetos icónicos vinculados a algunas de las competiciones más esperadas del deporte rey.

Entre los elementos más destacados se encuentran camisetas y calzado histórico de grandes ídolos del fútbol mundial de diversas épocas. Destacan las prendas firmadas por figuras como Bobby Charlton, Pelé, Beckenbauer y Paolo Rossi, la camiseta de Ronaldo Nazario, y artículos de estrellas más recientes como Leo Messi, Montiel, Griezmann, Schweinsteiger y Luca Toni, así como una representación especial dedicada a los grandes éxitos de la Selección Española.

Leyendas de los Mundiales

Los mejores bares de Madrid para ver el Mundial

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Con grandes pantallas y mucho espacio, entre los mejores bares de Madrid para ver el Mundial de fútbol, se encuentran La Fontana de Oro, Dubliners, F1 Arcade Madrid, Knockout! Sports Bar, QW Bar & Pub o The Irish Rover.

Una 'Watch Party' para ver el debut de la Selección

El Palacio de Vistalegre acogerá una espectacular 'Watch Party' para vivir a lo grande el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA. Este evento, organizado por Lay's, se podrá disfrutar el próximo lunes 15 de junio, a las 17.00 h, combinando fútbol, entretenimiento y cultura. Este acto contará una variedad de conocidas personalidades, entre las que destacan David Villa como anfitrión.

En marcha un tren especial en Madrid dedicado a la Selección Española de Fútbol

Con motivo de la celebración del gran torneo deportivo, la Comunidad de Madrid ha puesto en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de Fútbol. El convoy, que recorrerá la Línea 4 durante toda la competición, está completamente vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

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