Un conocido centro comercial inaugura este espacio único, que rinde homenaje a la pasión por el deporte

La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 ha llegado a Madrid. Pantallas gigantes donde disfrutar de los encuentros de la Selección Española, bares repletos de amantes del balompié, exposiciones dedicadas a históricos eventos... La capital se ha convertido en el epicentro de este deporte mientras que la Selección Española busca volver a levantar tan ansiado trofeo en Estados Unidos, Canadá y México.

Xavi Torrent

Abre en Madrid una 'pop-up' dedicada al Mundial de Fútbol 2026

Las Rozas Village, conocido centro comercial, inaugura ahora un espacio único dedicado a los amantes del fútbol, que rinde homenaje a la pasión por este deporte y a la Copa Mundial de la FIFA 2026. De la mano de adidas, esta exclusiva 'pop-up store' os permite sumergiros una experiencia futbolística única, donde encontrar las camisetas oficiales y colecciones de algunas de las selecciones más emblemáticas del mundo.

Junto a prendas de moda inspiradas en el fútbol internacional, esta tienda también ofrece una exposición exclusiva, un museo dedicado a los balones históricos que recorre las últimas 15 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, siendo esta una oportunidad única para conocer curiosidades, revivir momentos inolvidables y poner a prueba conocimientos sobre la historia del torneo. Las Rozas Village también acoge una instalación del balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tamaño gigante.

Xavi Torrent

Cuándo visitar esta experiencia especial inspirada en el Mundial de Fútbol

La 'pop-up' exclusiva de adidas se podrá visitar en el centro comercial Las Rozas Village hasta el próximo 19 de julio.

Lugares para ver el Mundial de Fútbol 2026 en Madrid

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Entre los mejores bares para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Madrid, se encuentran The Irish Rover, Beer's Corner, The James Joyce, 87 Millas Sport Bar o QW Bar & Pub.

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