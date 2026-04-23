Antes de que convirtáis las terrazas en vuestra segunda casa, queda primavera para meterse en un mercado a comer muy bien. Próximamente en nuestra selección de puestos de mercado donde hacerse con una mesa. Porque este nuevo rincón en un mercado de abastos, quizás el más gourmet de toda la ciudad, acaba de abrir hace apenas unos días. Ni en Chamberí ni en Lavapiés. Hoy nos vamos a Chamartín para descubrir una cocina donde se trabaja directamente con el producto de mostradores vecinos.

Arribistas

Detrás de esta nueva pista se encuentran los responsables de uno de los sellos cárnicos más destacados de Madrid (varios premios les avalan). Por eso la columna vertebral de la carta, servida en media docena de mesas, serán las carnes a la parrilla. Acercarán a las brasas el corte que te dé la gana, el que te apetezca ese día entre la vasta selección de piezas que atesora el enorme mostrador y la portentosa sala de maduración de Raza Nostra en la primera planta del mercado de Chamartín.

Raza Nostra

Este es el pilar central de Arribistas que abre por ahora únicamente para el servicio de mediodía de lunes a viernes, cuando todo alrededor está a punto de bajar la persiana para volver a levantarla unas horas después. Una comida sin el bullicio habitual de clientes y carretillas que van a vienen. Para el plato principal no hay duda pero la propuesta se completa y se estira con otros puestos que también gestionan ellos. Aquí tenéis los quesos de Bon Fromage, los embutidos de Amor de Bellota o las especialidades de The Cachopu Factory. El plan puede empezar con una alcachofa braseada con velo de panceta ibérica, unas croquetas de jamón o una ensaladilla de gambas al ajillo o escoger, si vas con hambre, alguno de los platos tradicionales de cuchara que hacen y cambian a diario para acabar compartiendo una chuleta sea de raza gallega, simmental o frisona.





Arribistas

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