Matadero Madrid | Los 40 y la canción del Verano (de la Villa)

Es un homenaje a esos temas pegadizos con estribillos contagiosos y bailes sencillos

Sinónimo de felicidad y buen rollo, la 'canción del verano' son esos temas pegadizos con estribillos contagiosos y bailes sencillos, que pueden ir desde melodías de Georgie Dann, Shakira y Rosalía hasta King África, Sonia y Selena, Lou Bega, Jarabe de Palo y Jennifer López.

La 'canción del verano' inaugura esta gran programación cultural de Madrid

Y, para celebrar el comienzo de la temporada estival, qué mejor que un gran homenaje musical a la 'canción del verano'. El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Los40 Classic, celebra la inauguración de Los Veranos de la Villa, donde el emblemático DJ Fernadisco va a repasar todos los éxitos que se han convertido en canción del verano desde el año 1985, año el en que nacieron Los Veranos de la Villa.

Sobre el escenario, además de Fernandisco, un grupo de baile rememorará esos bailes míticos, como pueden ser los pasos de La Macarena, el Asereje o del Danza Kuduro. Con una duración aproximada de 180 minutos, el próximo martes 7 de julio, a partir de las 20.30 h, esta actividad musical gratuita tendrá lugar en Matadero Madrid.

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