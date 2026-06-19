Propone una reflexión colectiva en torno a los cuerpos, en sedes de la capital como Círculo de Bellas Artes y Plaza de España, a las que, este año, se une CaixaForum

La tercera edición del Festival de las Ideas regresa un año más como un acontecimiento que busca consolidarse como la gran cita del pensamiento en la ciudad de Madrid, y que contará con la participación de algunas de las figuras más relevantes del pensamiento nacional e internacional.

Festival de Las Ideas 2024

Vuelve a Madrid el Festival de las Ideas con coloquios, talleres y cine

Con el objetivo de sacar la filosofía a la calle y fomentar la participación ciudadana mediante una programación abierta y gratuita, promoviendo así la cultura del encuentro, el debate y la escucha, podréis disfrutar de actividades como grandes entrevistas, mesas redondas, paseos filosóficos, 'speakers corners' y talleres, además de actividades para los más pequeños, espectáculos de música y danza o proyecciones cinematográficas.

Este año, el Festival de las Ideas girará en torno al concepto de los 'Cuerpos'. Este año, contará con tres escenarios, uno de ellos ubicado en la Plaza de España, que se convertirá en una gran Ágora en la que se celebrarán conferencias, conversaciones, espectáculos y conciertos, con la participación de Zadie Smith, Édouard Louis, el pódcast Punzadas Sonoras, Paul B. Preciado, Luz Arcas, Niño de Elche, Rocío Molina, Cristina Consuegra o Rodrigo Cuevas.

Festival de Las Ideas 2024

El segundo escenario, situado en el Círculo de Bellas Artes, acogerá actos con una vocación más pausada y reflexiva, con la presencia de Gorka López, Amaya Maruri, Javier Moscoso, Juan Miguel Hernández León, Eduardo Souto de Moura, Kathy Willis, Marzio G. Mian, Susan Stokes o Florence Aubenas, al igual que un rincón dedicados a los vínculos entre cuerpo y mente, que contará con Chantal Maillard, Carolina Alba, Joaquín de Luz, Mónica Egido, Juan Evaristo Valls, Carolina Meloni, Clara López o Paula Ruiz.

Como novedad, CaixaForum Madrid se convertirá este año en el gran espacio de pensamiento compartido, proponiendo una nutrida programación centrada en la experiencia colectiva del pensamiento. La programación incluye conversaciones, charlas participativas, conferencias espectáculo y una variedad de talleres para todos los públicos.

Esta edición el Festival se ha aliado con el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para plantear una programación ambiciosa que reflexione sobre la naturaleza y el origen de los problemas de salud mental que nos afectan, y que lo haga desde una perspectiva encarnada y social, que vaya más allá de la medicalización y el enfoque clínico, y tenga en cuenta los condicionantes culturales, sociales y políticos que determinan los malestares físicos y psíquicos de nuestros cuerpos.

Festival de las Ideas

Cuándo se celebrará el Festival de las Ideas

La nueva edición del Festival de las Ideas se celebrará en distintas localizaciones de Madrid, como la Plaza de España, el Círculo de Bellas Artes y CaixaForum Madrid, entre los días 17 y 20 de septiembre.

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