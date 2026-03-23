Antes de que acabe el marzo, antes de que os vayáis de vacaciones a un pueblo bonito de España, a ver el mar desde la orilla o a la vuelta de la esquina para hacer en Madrid lo que la rutina no os deja, os dejamos varias propuestas para comer algo distinto, para disfrutar de un plato efímero o para empezar a disfrutar de lo que trae la nueva temporada al mercado ya pasado el frío.

Celso y Manolo

La taberna ilustrada de Chueca que se convierte en huerta

Chueca tiene desde hace más de una década una cómoda, bonita y agradable taberna con la barra más fotogénica del centro de Madrid y donde el producto es religión. En esta señera atención por la materia prima hay algo que roba todos los planos. Llega el tomate que sabe a tomate y llega a lo grande. Se lo envía Lola Gómez Ferrón (Clisol Turismo Agrícola) cada primavera desde su invernadero en Almería sin pasar por cadenas de frío y sin que pierdan un ápice de su sabor. Y en Celso y Manolo (Libertad, 1) le dedican un espacio monográfico en carta con platos como el chuletón de tomate con seis cosas ricas que está registrado. En este homenaje (donde juegan alrededor de 14 variedades distintas desde hoy hasta el verano) hay un entrecot de tomate con queso fresco eco pasiego, anchoas del Cantábrico, aceitunas y aguacate; podéis disfrutar una cata de 4 tomates y 4 aceites de almazaras pequeñitas y flor de sal eco de Chiclana, preparan un estupendo tartar de tomate con salazones del Norte y Sur...

Snob Pizza

Las porciones de pizza que todos aman en el barrio de Salamanca

Crujientes y ligeras. Así son las porciones en esta nueva pizzería de aire neoyorquino que, como casi todas ahora, trabajan la masa durante un par de días para que resulte más digestiva y tenga presencia dentro del conjunto. De su propio obrador salen cosas como el pastrami o la Hot honey smoked chili (que incluso te puedes llevar a casa por menos de 8 euros) que luego visten sus famosas slides. Vamos, que todo en este espacio urbano, desde el diseño industrial a la elección de los hornos y, por supuesto, los ingredientes, está bien cuidado. Estas semanas en Snob Pizza (Lagasca, 115) estrenan receta y lo malo es que sólo estará disponible en marzo. A la legendaria base de una Margarita añaden pollo asado, cebolla fresca y una salsa de vodka hecha en la casa; su particular versión de esta salsa (de orígenes difusos) lleva pulpa de tomate, nata, albahaca, orégano y un ligero toque de vodka. No os la perdáis. Hay tiempo aún.

Gaig

Iconos de la gastronomía catalana en Madrid

Canelones y Cataluña son casi sinónimos. Y Carles Gaig un nombre histórico en la restauración barcelonesa. Su comedor es parada imprescindible para exprimir el territorio. Por eso, en este menú que os recomendamos se condensa parte de ese recetario histórico traído, claro, al 2026. El eterno retorno. Lo más contemporáneo es un viaje al pasado. Croqueta de calçots, esqueixada de bacalao con arbequinas, guisantes con butifarra negra, canelones con crema de trufa y, por supuesto, crema catalana a los postres. Todo en manos maestras. Lástima que únicamente este almuerzo, servido bajo reserva, únicamente se celebre durante dos días esta semana, 25 y 26 de marzo. ¿Dónde? En la Casa de Comidas que Rafa Zafra abrió en el NH Collection Madrid Eurobuilding. No os lo perdáis.

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