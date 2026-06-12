Un nuevo teatro de Gran Vía, inaugurado a finales del año pasado, se anima los fines de semana a partir de hoy mismo, 13 de junio. Más allá de su programación habitual sobre las tablas, los viernes y sábados podéis empezar la fiesta nocturna a unos pasos de la Plaza de España alrededor de un piano. Da igual si has reservado o no mesa. Si vais antes de que se corra la voz y se convierta en el legendario Toni2 (Chueca/Salesas), habrá sitio.

Teatro Sofía Teatro Sofía

Las noches de los viernes y los sábados el patio de butacas desaparece para convertir el lugar en un espacio íntimo y festivo donde todo gira alrededor del pianista, un maestro de ceremonias y un micro abierto. La idea es acabar transformando el teatro en un gran y divertido karaoke improvisado. Y sí, el piano hace las veces de barra si queréis vivir la experiencia en primera fila y corear ese estribillo que conoces bien.

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Este nuevo y aún secreto plan nocturno en el centro de Madrid, un refugio clandestino de barra para el copeo, terciopelo rojo, luz tenue y canciones de fondo (interpretadas con mayor o menor éxito), se despliega a partir de las 23.30 (apertura de puertas: 23:00) y se alarga hasta las 02:30 horas. Eso sí, la entrada no es gratuita. Cuesta 15€ (consumición incluida) y 25€ si escoges la zona de mesas reservadas.

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