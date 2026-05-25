La segunda edición se celebrará en distintas sedes de Majadahonda y la capital

Único festival madrileño especializado en cine documental musical y videoclip, GET BACK! Music Doc Fest regresa con su segunda edición, y el objetivo de poner en valor, reivindicar y promover el talento del género documental musical a nivel nacional y ofrecer estos trabajos al público en las salas de cine.

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Así será la segunda edición de GET BACK! Music Doc Fest

Este festival se celebrará en distintas sedes, como son la Sala Equis, encargada de acoger los cortometrajes documentales, los videoclips y dos pases especiales; el Palacio de Longoria, lugar del encuentro profesional; Cines Zoco Majadahonda, donde tendrán lugar las proyecciones de largometrajes y videoclips, la exposición de arte y el pase educativo, y finalmente la Casa de la Cultura Carmen Conde, donde se llevará a cabo el acto de inauguración.

Con la creación de este festival, se cubre la necesidad de recuperar, visibilizar y poner en valor el documental musical y el videoclip nacional como forma artística esencial en la cultura contemporánea, además de ser punto de encuentro entre cine, música, creadores y público. La programación del festival propone un recorrido único por algunos de los documentales musicales y videoclips más interesantes del panorama musical reciente. Cada proyección, 30 en total, estará acompañada de un coloquio.

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En total, se otorgarán tres premios monetarios: Premio del Jurado de 1.000 €, en la categoría de 'Mejor Largometraje Nacional'; Premio del Jurado de 500 €, en la categoría de 'Mejor Videoclip Nacional', y Premio del Jurado de 500 € en la categoría de 'Mejor Cortometraje Nacional', además del Premio del Público para la tres secciones. Junto a las proyecciones, se incluyen varias actividades paralelas, como una exposición de arte o dos conciertos.

Cómo conseguir entradas para GET BACK! Music Doc Fest

Las entradas generales, al igual que la cartelera completa de proyecciones del festival GET BACK! Music Doc Fest ya están disponibles para reserva y consulta. El festival se celebrará entre los días 27 y 31 de mayo en distintas sedes de Madrid y Majadahonda.

Lo mejor del cine francés contemporáneo protagoniza este festival en Madrid

El Institut Français de España celebra una nueva edición del ciclo 'Francia está en pantalla', festival de cine francés contemporáneo en la capital. A lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de una selección exclusiva de preestrenos franceses, encuentros con directores y actores, así como charlas profesionales dedicadas al futuro del cine europeo y audiovisual internacional.

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