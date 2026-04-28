Así es el original take away japonés recién abierto para comerte un maki mientras paseas por el centro de la ciudad

El barrio de las Letras no deja de ser noticia esta primavera. Hace unos días lo fue por la resurrección de la taberna centenaria más fabulosa para irse de tapeo, antes por un pequeño restaurante asturiano que ganó el premio a Mejor Cachopo del mundo y Mejor Fabada de España y estos días por la apertura de un curioso local donde preparan el sushi para llevar más curioso de Madrid.

Una nueva pista donde encontrar sushi barato diseñado para comer por el camino si andas de visita por el centro de Madrid. California, Dragón, Alaska... Así hasta siete versiones diferentes de este cilindro, a la manera de un helado, relleno de un maki rebanado en monodosis para facilitar su ingesta. Todos con precios que oscilan entre los 10 y los 12 euros. Menos el lunes, abren toda la semana en un horario ininterrumpido desde 13h y hasta las 22.00h. A dos pasos de la Puerta del Sol, en la cada vez más animada calle Echegaray acaba de abrir Sushi Pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sushi Pop Madrid (@sushipop.madrid)

Cada pieza se acompaña de una pequeña probeta con salsa de soja para que te sirvas (o no) a tu gusto. Así es la última propuesta asequible, joven y callejera que quiere volverse viral entre los turistas que pasean por esta popular zona de la ciudad y no quieren perder mucho tiempo. Fresco y original take away para los tiempos modernos.

Sushi Pop

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno