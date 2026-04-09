Son muchos y buenos los representantes de la cocina asturiana en Madrid pero lo que abrieron Inés y Borja hace apenas tres años tiene algunos giros que, sin perder los modos y el ambiente de una casa tradicional, imprimen un perfil diferente a las recetas de siempre. Por ejemplo, además de sus patatas fritas y esos pimientos caramelizados, el cachopo (de jamón ibérico, queso Idiazábal y foie) que presentaron al concurso que acaban de ganar se acompaña de un cortante de manzana, yogur y lima. Siempre desde la coherencia esta joven pareja quiere ofrecer un perfil más gastronómico tanto en las formas y los emplatados como en la manera de acercarse al recetario clásico.

Yantar Sidrería Gastronómica

El barrio de las Letras tiene un restaurante asturiano imprescindible

Si hace unos días os recomendábamos otra parada norteña infalible en el centro de Madrid, la nueva vida de Adela Besteiro, ahora os descubrimos, justo a unas pocas calles de distancia, otro templo para todo aficionado al cachopo, a la cocina reposada, a las mesas donde sentarse a celebrar con amigos. Así de familiar, de gustoso y auténtico es Yantar Sidrería Gastronómica (Lope de Vega, 37), una espléndida pista, a un paso del Museo del Prado, donde ya vuelan las reservas cada fin de semana.

A finales de marzo, con todos ya pensando en las vacaciones de Semana Santa, la popular Guía del Cachopo celebró en Oviedo su concurso anual. Allí este pequeño restaurante del barrio de las Letras se trajo no uno sino dos galardones, algo inédito hasta la fecha. Fueron el de Mejor Cachopo del Mundo 2026 y el de Mejor Fabada de España 2026.

Yantar Sidrería Gastronómica

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno