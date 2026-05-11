Tras un exitoso paso por Las Rozas, The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, continúa su aventura en Madrid. En esta ocasión, la feria gastronómica se traslada a Moratalaz, con una gran (y deliciosa) novedad para los amantes de uno de los postres más populares del momento. Efectivamente, estamos hablando de las tartas de queso.

The Champions Cheesecake

Las tartas de queso más creativas participan en este nuevo festival gastronómico

Bajo el nombre 'The Champions Cheesecake', el nuevo formato gastronómico de la marca reúne a distintas tartas de queso que apuestan por la originalidad, manteniendo la cremosidad y elaboradas por nueve de los mejores obradores del panorama nacional. Así, cada maestro pastelero llegará con recetas que reinterpretan este clásico con un giro innovador y muy personal, siempre con el queso como verdadero protagonista.

Desde variedades gallegas, vascas, italianas o francesas, pasando por opciones con matices ahumados hasta elaboraciones más curadas que definen el estilo de cada repostero, participan en esta edición de 'The Champions Cheesecake' obradores procedentes de todo el país, como Seixis y La Cheesequería, de Málaga, que traen sus tartas virales como la de queso Idiazabal con caramelo y cacahuete, la de pistacho o la Choco Bom, o el valenciano Ciriaco, que destaca por sus texturas y horneados en los que incorpora los famosos fartons valencianos.

Desde Alicante vienen Las Tartas de Julita, con caramelo salado o filipino blanco, y Gozo, que presenta elaboraciones a base de quesos italianos con denominación de origen. Por su parte, Golossa Cakery, de Tarragona, sorprende con creaciones tan icónicas como su 'Happy Hippo' con barquillo y suave crema de leche y avellana.

The Champions Burger

Conocida marca de The Champions Burger, Nolito's también se atreve con el dulce, en colaboración repostero Paco Alarcón, lanzando una versión en tarta de su icónica 'Diamante Azul', la hamburguesa que el año pasado se llevó las tres competiciones. También, El Tarantín Chiflado y sus porciones triangulares de 'cheesecake' servidas en palo de helado, y Cheeck's, que además de sus burgers de pollo, traerá una propuesta con palomitas de caramelo y salsa de toffee.

Cuándo abre sus puertas The Cheesecake Champions

The Cheesecake Champions abre sus puertas del 14 al 30 de mayo, de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 h, y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 h. Con entrada gratuita, el evento se celebrará en el Recinto ferial de la Cuña Verde (Moratalaz). El precio habitual de las porciones de tarta de queso en The Champions Cheesecake suele moverse entre los 6 y 11 euros.

The Champions Burger se queda en Madrid

Durante la celebración del festival The Champions Burger, podréis degustar algunas de las últimas innovaciones en el mundo de las hamburguesas, al igual que espectáculos en vivo. Así, y bajo el nombre 'The Big Game', el festival gastronómico contará con una previa, shows y campeones, al igual que túneles de acceso, iluminación envolvente, sonido, actividades interactivas y una escenografía única, donde destacan los tonos rojo, azul y blanco.

Las mejores tartas de queso de Madrid

Si quieres disfrutar de una buena 'cheesecake' en Madrid, cuentas con opciones como la pastelería Mallorca; Álex Cordobés; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

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