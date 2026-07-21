Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, al aire libre o en emblemáticos edificios como la Galería de Cristal de CentroCentro, como es el caso del popular ciclo Cibeles de Cine.

La undécima edición, que arrancó el pasado 25 de junio, acumula ya más de 11.000 espectadores. Clásicos imprescindibles, largometrajes y películas para toda la familia, la popular cita cinematográfica ya ha revelado su programación de agosto y septiembre, además de anunciar su ampliación de la fecha de cierre hasta el próximo 10 de septiembre.

Cibeles de Cine Cibeles de Cine

Esta será la programación de Cibeles de Cine

La continuación de la cartelera incluye clásicos imprescindibles, varios de ellos de culto que celebran aniversario, como 'Vértigo', de Alfred Hitchcock; 'Manhattan', de Woody Allen; 'Cuenta conmigo', de Rob Reiner en su 40 aniversario; 'Desayuno con diamantes', de Blake Edwards en su 65 aniversario; 'Romeo + Julieta', de Baz Luhrmann en 30 aniversario o 'Taxi Driver', de Martin Scorsese en su 50 aniversario.

Los grandes éxitos de la temporada también podrán verse en la Galería de Cristal, como 'La odisea', de Christopher Nolan; 'El diablo viste de Prada 2'; 'El drama'; 'La asistenta'; 'Hamnet', o el biopic sobre el rey del pop, 'Michael'.

Tras su paso por el Festival de San Sebastián, el espacio acogerá el estreno nacional de la sátira mordaz 'Bad Apples' de Jonatan Etzler. El cine independiente también tendrá su espacio con películas nacionales como 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'Rondallas'; el documental que rinde homenaje a la figura de Antonio Flores, 'Flores para Antonio', o las películas de culto 'Los otros' de Alejandro Amenábar en su 25 aniversario, o 'Un monstruo viene a verme', de José Antonio Bayona en su 10 aniversario.

El cine independiente internacional también tendrá presencia con películas como 'Rental Family', 'La chica zurda', 'No hay otra opción', 'El agente secreto' o 'La Grazia' del oscarizado cineasta italiano Paolo Sorrentino. También se proyectarán películas de cultor como la imprescindible animación japonesa de 'Akira'; 'Grease' y 'Dirty Dancing'; 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', de Tarantino o 'La La Land', que para celebrar su 10 aniversario se podrá ver en la clausura de Cibeles de Cine en versión 'sing along'.

Las sesiones familiares seguirán celebrándose los sábados, e incluyen éxitos como 'Minions & Monsters' o 'Toy Story 5'; clásicos como 'La novia cadáver'; 'Harry Potter y la piedra filosofal'; 'Jumanji', en su 30 aniversario o 'La princesa prometida'.

Mikel Prieto Cibeles de Cine

Cómo conseguir entradas para Cibeles de Cine

Las entradas generales para las proyecciones de Cibeles de Cine ya están disponibles para reserva, al igual que la programación completa del ciclo de cine veraniego. En cuanto a horarios, la apertura será de lunes a domingo, a partir de las 20.00 h, y las proyecciones arrancarán a las 22.00 h. Antes de las sesiones, podréis disfrutar de la zona de restauración y eventos temáticos puntuales.

El precio de la entrada general es de 7 euros en taquilla y 8 euros online. También existen entradas combinadas con packs de bebidas y cena desde 13,50 euros.

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Fescinal, en el Parque de la Bombilla.