El objetivo es consolidar una cita mensual en esta zona, repleta de vida de barrio y movimiento durante los fines de semana

Durante el caluroso verano, son muchos los que buscan hacer planes al aire libre, como ir a tomarse algo en una agradable terraza o darse un refrescante chapuzón en algunas de las piscinas más originales de Madrid. Uno de los planes más populares a lo largo del año, qué mejor plan para las vacaciones que visitar un mercadillo, donde descubrir una gran variedad de tesoros y artículos, que van desde prendas de ropa hasta decoración o arte.

Ayuntamiento de Alcobendas Brandy Be Market

Este mercadillo que se celebra a las afueras llega al centro de Madrid

Formato que comenzó en Pozuelo y después pasó por Alcobendas y Las Rozas, Brandy Be da su gran y esperado salto al centro de la capital, con el objetivo de consolidar una cita mensual en una zona con mucha vida de barrio y buen movimiento los fines de semana. Repleto de novedades y marcas especiales, la nueva edición de este 'market' suele combinar puestos de moda, decoración y 'lifestyle' con actividades infantiles, espectáculos, pintacaras y música en directo.

En esta ocasión, la selección de puestos del mercado combinará vendedores habituales del mercadillo de Majadahonda con marcas emergentes y firmas de autor, ofreciendo así productos diferentes, que van desde moda y complementos hasta piezas de decoración o propuestas para regalar. En esta primera cita en Chamberí no habrá puestos de comida, algo previsto para las próximas ediciones, ya que el objetivo es consolidarse en el barrio madrileño, con celebraciones el primer domingo de cada mes (con pausa en agosto).

Pop Up Brandy Be Pop Up Brandy Be

Cuándo se celebrará la primera edición de Brandy Be en el centro de Madrid

La calle de Bravo Murillo (Chamberí) acogerá la primera y céntrica edición de este mercadillo, el próximo día 5 de julio, de 10.30 a 15.30 h.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.