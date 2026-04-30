Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un espectacular concierto en la capital. Shakira, Karol G, Bad Bunny o Kanye West son solo algunos de los artistas que ya han confirmado su paso por la capital a lo largo de los próximos meses, a los que se suman bandas como La Oreja de Van Gogh, El Último de la Fila o Fito & Fitipaldis, entre muchos otros. Pero, si realmente quieres darlo todo sobre la pista de baile durante muchas horas, qué mejor que disfrutar de un buen festival de música.

Olivia Babe

Llega a Madrid este ciclo dedicado al impacto cultural del reguetón

La Casa Encendida se convierte en el epicentro del reguetón durante dos días, en un ciclo diseñado junto a la Fundación Gladys Palmera que tiene como objetivo abordar este género musical desde una perspectiva crítica, con mesas redondas, videoplaylists y sesiones de música para indagar más allá de su consumo, como la influencia de la diáspora latina, las mezclas con otros sonidos y la forma en que todo esto está reformulando la experiencia colectiva de la fiesta.

La primera jornada pone el foco en la pista de baile como un territorio político donde se negocian identidades y se decide quién ocupa el centro. Se analiza la escena contemporánea de Madrid y Europa a través de la hibridación de sonidos y la influencia de nuevas vanguardias, con la participación de figuras como Susobrino (en su debut en la capital) y las artistas Flaca y Olivia Babe, así como LinaPary e IMEFERTITI y, quienes lideran la narrativa estética y el empoderamiento femenino en la industria actual.

La segunda jornada mira hacia los orígenes afrocaribeños sin intentar dibujar un relato cerrado. El ciclo busca conectar el género con sus tecnologías de circulación y sus propias contradicciones. Para ello, cuenta con el testimonio de DJ Negro, pionero y artífice de la expansión del género desde sus inicios y de Cleo Herman, que hablará sobre las narrativas estéticas en los géneros afrocaribeños, partiendo de los orígenes con el dancehall, al reguetón o el dembow.

Caribemami

Cuándo se celebrará el ciclo Tupumpum

La Casa Encendida acogerá el ciclo Tupumpum entre los días 8 y 9 de mayo. Aunque gran parte de las actividades son gratuitas (algunas con previo registro), otras requieren la compra de entradas.

Festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.