Bajo el lema "¡Es YA! La vida digna no puede esperar", podréis disfrutar de talleres, pasacalles, una yincana o un pícnic

Un año más, el emblemático Museo Reina Sofía abre sus puertas a los vecinos del barrio para convertirse en un espacio de encuentro, donde celebrar la vida y la lucha de los residentes, en una jornada repleta de actividades. Conocida como 'Pícnic del barrio', tiene como objetivo dar voz y visibilidad a campañas de distintos colectivos organizadores.

Maria Garcia Alta

Vuelve el Pícnic del barrio al Museo Reina Sofía

Por octavo año consecutivo, esta jornada de celebración, reivindicación y encuentro llega bajo el lema "¡Es YA! La vida digna no puede esperar". El Jardín del Museo albergará, desde las 12.00 h, diferentes actividades enfocadas a apoyar el proceso de regularización de inmigrantes, el derecho a una vivienda digna o una educación pública de calidad.

Esta propuesta, de la Asamblea de Museo Situado, compuesta por 27 colectivos, vecinos de Lavapiés, y el Museo Reina Sofía, se centra en abrir procesos de escucha y trabajo compartido. Dentro de esta jornada se han organizado talleres, pasacalles, una yincana, una comida comunitaria en el Jardín, recorridos en varios idiomas por las Colecciones con la Escuela de mediación situada Aissatou Ndiaye y un fin de fiesta con música, baile y diferentes actuaciones.

Katerina Myronaki

El tema central del Picnic este año se hace eco de la campaña "¡Regularización YA!", el paraguas bajo el que una red de colectivos antirracistas de todo el territorio español cuyo trabajo ha hecho posible el proceso extraordinario de regularización en curso. También, y en alianza con Lavapiés al Límite, se reclama el acceso a una vivienda digna, a una sanidad sin restricciones y a una educación de calidad.

La programación completa del 'Pícnic del barrio' incluye una variedad de actividades libres y gratuitas (algunas requieren inscripción previa), hasta completar aforo, entre las que se incluyen una yincana para los más pequeños, talleres, recorridos guiados por el Museo, proyecciones audiovisuales, pasacalles y una gran fiesta como broche de oro.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo); 'Prado. Siglo XXI' (Museo del Prado) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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