Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte y la fotografía. Ya sean ambiciosos y creativos proyectos en las distintas pinacotecas de la capital, o la celebración de conocidos eventos como PHotoESPAÑA 2026, siempre es un buen día para disfrutar de una exposición. Destacado espacio cultural, donde disfrutar de proyecciones cinematográficas, conciertos o festivales, Matadero Madrid acoge ahora una muestra de retratos de grandes figuras de la música española de los años 90, de la mano del fotógrafo Jesús Ugalde.

Jesús Ugalde

Música y cine de los años 90 en España protagonizan esta nueva exposición

Bajo el nombre 'Nada espontáneo. Una mirada a los 90', forman parte de esta exposición un total de 22 instantáneas seleccionadas del archivo del fotógrafo, que durante esa década trabajó para las principales discográficas del país, y que le dio acceso a momentos únicos, como la grabación del disco 'Sin documentos', de los Rodríguez; la posibilidad de hacer la primera sesión de fotos de un grupo entonces desconocido, La Oreja de Van Gogh, o los retratos de Alejandro Sanz justo antes de que sacase 'Más', el disco que le consagraría.

La muestra incluye otros nombres claves de la música de los años 90 en España, como Rosana, Martirio, Amaia Montero, Manolo Tena, Raimundo Amador, Christina Rosenvinge o Lole, entre otros. Cabe destacar también un retrato inédito de Carlos Berlanga, en el que aparece travestido de Gala, esposa de Dalí, una imagen que el fotógrafo tomó y nunca había sido publicada. Esta imagen del autor de 'Señales de arrepentimiento', es la elegida como poster de 'Nada espontáneo'.

Jesús Ugalde

El título busca hacer referencia a la poca espontaneidad que caracterizaba esta década que, en palabras del fotógrafo, "fueron unos años marcados por el artificio y la pose. Ahora, en el mundo de las redes sociales todos estamos acostumbrados a posar pero este germen estaba ya en los 90".

Dentro de la exposición también hay espacio para el cine, con retratos de Fernando Trueba, que ganó el Oscar en 1993, y Antonio Banderas, además que una fotografía muy especial que muestra el momento en que ha Carmen Maura le echan el gazpacho a la cara en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Esta fotografía, que muestra a Pedro Almodóvar dirigiendo la escena, tampoco había sido hecha pública hasta ahora.

Cuándo visitar 'Nada espontáneo. Una mirada a los 90'

Las fotografías se podrán contemplar en la fachada de la Nave 15 de Matadero Madrid, a partir del viernes 12 de junio, en horario de apertura del centro cultural.

Jesús Ugalde

Matadero Madrid también celebra el Día Europeo de la Música

Del 19 al 21 de junio, la Plaza acogerá el DEMM (Día Europeo de la Música en Matadero Madrid), festival donde tocarán Maria Arnal, Alizzz, PabloPablo, Ángeles Toledano, Depresión Sonora y Rita Payés y Lucía Fumeiro, entre otros.

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la fotografía. Actualmente, entre las mejores exposiciones disponibles, se encuentran 'Alejandro Cartagena. Ground Rules' (Fundación Mapfre); 'Robert Frank y Los Americanos' (Espacio Fundación Telefónica); 'The Animals' (Matadero Madrid); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).