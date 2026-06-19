La muestra explora el cruce entre fotografía, pintura y cultura visual contemporánea, al igual que el resurgir de los relatos mitológicos en un momento clave de transformación cultural

Exposición que revisita el papel de la mitología en el arte madrileño de los años 80, a partir de la obra de Ouka Leele, junto a artistas clave como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco o Sigfrido Martin Begué, el próximo 2 de julio, la Sala Alcalá 31 inaugura 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.', una nueva muestra que toma como punto de partida 'Rapelle toi, Barbara!', la emblemática intervención de Ouka Leele en la fuente de Cibeles en 1987 con la que paralizó el tráfico de la ciudad para teatralizar la historia de Hipómenes y Atalanta.

© Ceesepe, VEGAP, Madrid 2026

Ouka Leele protagoniza esta nueva exposición en Madrid

La exposición explora así el cruce entre fotografía, pintura y cultura visual contemporánea, al igual que el resurgir de los relatos mitológicos en un momento clave de transformación cultural. Comisariada por Julio Pérez Manzanares, la exposición aborda la recuperación de la mitología clásica como una herramienta para pensar una nueva realidad en el marco del arte de la Transición, imaginando el lenguaje del futuro a partir de los mitos del pasado.

A partir de ese eje, la exhibición busca trazar una mirada transversal a los distintos usos de lo mitológico en estos artistas vinculados a la Nueva Figuración y la Movida: desde la incorporación de la cultura 'underground' del cómic y el fanzine de Ceesepe, hasta los mitos relacionados con la tradición romántica en El Hortelano o la reflexión sobre la pintura y la historia del arte de Sigfrido Martín Begué, junto a artistas como Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin o Pablo Sycet.

La obra de Ouka Leele articula un encuentro entre tres elementos decisivos para el arte madrileño de la década: la irrupción de los nuevos medios, como la fotografía y la 'performance'; el diálogo con la pintura, que desde mediados de los años 70 se había convertido en el eje de la renovación plástica de la ciudad, y el uso de la mitología como repertorio simbólico para interpretar el presente.

© Ouka Leele, VEGAP, Madrid 2026

En conjunto, la muestra recoge más de 100 obras de artistas como Carlos Alcolea, Miluca Sanz, Carlos Forns, Costus o Patricia Gadea formando un repertorio de obras y temas que contribuye a construir una nueva mitología de la ciudad de Madrid.

Cuándo visitar esta nueva exposición en Madrid

La Sala Alcalá 31 acoge, entre el 2 de julio y el 18 de octubre, 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.'. La exposición se podrá visitar de forma gratuita de martes a sábado, de 11.00 a 20.30 h, y domingos, de 11.00 a 14.00 h.

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la fotografía. Actualmente, entre las mejores exposiciones disponibles, se encuentran 'Alejandro Cartagena. Ground Rules' (Fundación Mapfre); 'Robert Frank y Los Americanos' (Espacio Fundación Telefónica); 'Richard Avedon. In the American West' (Fundación Mapfre); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

NO TE LO PIERDAS: Llegan a Madrid las míticas fotografías de la famosísima Annie Leibovitz sobre el Mundial de México 86