El esperado Mundial de Fútbol 2026 ya está en marcha. Madrid se ha llenado de pantallas gigantes para ver los encuentros de la Selección que, sumados a los distintos bares y establecimientos, hacen de este evento deportivo un momento especial para todos, donde disfrutar del fútbol en comunidad y animar a los equipos.

Annie Leibovitz

El Mundial de México de 1986 protagoniza esta exposición fotográfica

La Fundación Casa de México en España se suma a la celebración de la copa del mundo de fútbol con 'México 86. El mundo unido por un balón', la icónica serie de fotografías de la recocida Annie Leibovitz, realizadas en México con motivo del mundial de fútbol de 1986. Un total de 13 instantáneas componen esta muestra, encargada a la fotógrafa por el comité organizador del torneo, con el objetivo de relacionar el fútbol con el patrimonio histórico y cultural mexicano.

Leibovitz viajó durante seis meses por el país y realizó fotografías en sitios arqueológicos emblemáticos como Chichén Itzá, Teotihuacán y Tula. En ellas utilizó modelos para crear escenas que fusionaban el movimiento del fútbol con la monumentalidad de las civilizaciones mesoamericanas. Una de esas imágenes terminó convirtiéndose en el cartel oficial del Mundial, una instantánea que muestra a los Atlantes de Tula iluminados a contraluz, con un balón de fútbol y la silueta proyectada de un jugador en acción, siendo esta la primera vez que el póster oficial de una Copa del Mundo se basaba en una fotografía en lugar de una ilustración o pintura.

Annie Leibovitz

Ahora, y con la celebración de la Copa Mundial de 2026, México amplía un récord histórico, al convertirse en el primer país que alberga partidos de tres ediciones distintas del Mundial masculino: 1970, 1986 y 2026.

Cuándo se puede visitar esta exposición dedicada al Mundial de México de 1986

La exposición 'México 86. El mundo unido por un balón', de Annie Leibovitz, se puede visitar de forma gratuita en la Fundación Casa de México en España, hasta el 20 de septiembre.

Annie Leibovitz

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la fotografía. Actualmente, entre las mejores exposiciones disponibles, se encuentran 'Alejandro Cartagena. Ground Rules' (Fundación Mapfre); 'Robert Frank y Los Americanos' (Espacio Fundación Telefónica); 'Richard Avedon. In the American West' (Fundación Mapfre); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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