De Talavera de la Reina a Madrid. De una estrella Michelin a un restaurante bufet de precios populares. Carlos Maldonado, el MasterChef más reconocido y reconocible de cuantos han ganado el concurso televisivo, ha diseñado ocho platos en exclusiva para uno de los sellos de cocina asiática más exitosos de la capital; cuentan ya con más de una decena de locales repartidos de Gran Vía a Juan Bravo, de un centro comercial a la zona de Azca, de Pozuelo a Alcobendas.

Sumo

Estos son los nuevos platos con sello Estrella Michelin de Sumo

Dark bao, salmón delice, taco gold, bomba de buey... son algunas de las creaciones que el carismático cocinero ha ideado para sumar a la carta eterna que lucen los restaurantes Sumo, opciones que parten de una mirada creativa que fusiona distintas culturas culinarias y se transforman en combinaciones inesperadas.

No es alta cocina pero sí una manera de hacer accesible a todos. No dejes de buscarlos entre esas decenas de platos de tintes asiáticos donde puedes encontrar desde unas tiras de pollo caramelizado a una gran variedad de bandejas de sushi, de tallarines con verduras a una tempura de langostinos o unas gyozas fritas. Tened en cuenta que esta colaboración, que estará disponible ya desde mediados de abril, será efímera. Apenas durará un trimestre pero es un chispazo de creatividad inusual en estos conceptos tan económicos. Esa creatividad que brilla en Raíces, su restaurante gastronómico talaverano, desde su apertura en 2017.

Sumo

Menús muy baratos en 10 restaurantes de Madrid

Sumo, una cartera de locales repartidos por algunas de las zonas más animadas de la ciudad (sea por concentración de oficinas, cines o tiendas comerciales), se ha consolidado como un referente si buscas comer barato porque ofrece unos precios casi imbatibles. Eso sí, hay que tener en cuenta que su ticket varía según cuando vayas a sus establecimientos. Ahora mismo este es el rango de precios que tienen para ir a cenar o de menú del día. Es gratis para los menores de 3 años, para los demás...

-Lunes a viernes. Mediodía no festivos: 17.50 €p/p

-Lunes a jueves (noches). No festivos ni vísperas: 23.95 €p/p

-Viernes noche a domingo. Festivos y vísperas: 25.95 €p/p

-Menores de 8 años: 11.95 €p/p

Sumo

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno