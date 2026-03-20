Por este centro han pasado ilustres estudiantes como Lope de Vega, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca, entre muchos otros

La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Lugares como la Bolsa de Madrid, el frontón Beti Jai o el Congreso de Diputados, entre muchos otros ejemplos, abren sus puertas ocasionalmente, una oportunidad única para descubrir un pedacito de la historia de la capital.

IES San Isidro. Miguel Ángel Camón

Este histórico instituto de Madrid abre sus puertas gratis a los visitantes

En pleno centro de Madrid, el Instituto San Isidro guarda tras sus muros una parte poco conocida de la historia de la ciudad. Fundado en 1845, estamos hablando del que es el centro educativo más antiguo de Madrid y uno de los más antiguos de España, con aulas por donde han pasado ilustres estudiantes como Lope de Vega, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca, entre muchos otros.

Más allá de conocer cómo ha sido la educación y enseñanza en Madrid desde el siglo XVII, las visitas también ofrecen la posibilidad de ver parte del interior de este edificio histórico, donde destacan el patio, la escalera ornamental o los espacios académicos y, como broche de oro, la capilla de los Reales Estudios, un espacio de extraordinario valor artístico y simbólico donde ciencia, religión, historia y arte dialogan de forma única.

Ayuntamiento de Madrid

Cómo visitar gratis el Instituto San Isidro

El instituto abre sus puertas al público general los jueves y los viernes, de 16.30 a 18.00 h. El Instituto San Isidro está ubicado en la calle Toledo, 39. Para grupos, es necesario solicitar cita previa por correo electrónico.

IES San Isidro. Miguel Ángel Camón

Las mejores visitas guiadas gratuitas en Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

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