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Madrid

Frontón Beti Jai
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21 planes gratis que hacer para disfrutar de Madrid

Todos los planes que puedes hacer en Madrid sin gastarte un solo euro. Algunos ni te los imaginas

Escrito por Time Out Madrid editors
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Incluso en una ciudad tan poco económica (a veces) como Madrid, existen un montón de actividades para hacer sin gastarte un solo euro. Desde museos y salas de exposiciones, algunos gratis y otros con horario especial en el que no hace falta pagar entrada, a espacios culturales con una interesante programación, teatros e, incluso, lugares al aire libre que no sabes que son de acceso público y gratuito. Toma nota porque estos son algunos de los mejores planes gratis en Madrid

Importante: hemos pensado en todos los públicos. Porque no, no queremos que nadie se quede en casa, aquí encontrarás desde opciones de diversión para los más pequeños hasta propuestas para los culturetas, pasando por ideas para los más deportistas y aventureros. Solo tienes que ir buscando hueco en tu agenda.

RECOMENDADO: Cosas para hacer (y pasarlo genial) en Madrid

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Qué hacer en Madrid gratis

Recorrer el Prado y el Thyssen de noche

Recorrer el Prado y el Thyssen de noche
Recorrer el Prado y el Thyssen de noche
Museo del Prado

Los dos grandes museos han creado una iniciativa para disfrutar también de sus exposiciones por la noche y completamente gratis. El Museo del Prado abre el primer sábado de cada mes el acceso a sus muestras temporales desde las 20.30 y hasta las 23.30 h. Una visita que suele acompañarse, además, con una sesión DJ a cargo de Radio 3. Por otro lado, todos los sábados el Museo Thyssen-Bornemisza abre también sus puertas gratis a las exposiciones temporales de 21 a 23 h. Estos museos y otros espacios expositivos de la capital abren ciertas horas a la semana gratis. En este reportaje te contamos cuándo

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Sentirte como un rey o una reina

  • Qué hacer
  • Austrias
Sentirte como un rey o una reina
Sentirte como un rey o una reina
Shutterstock

El Palacio Real es uno de los imprescindibles en una visita a Madrid. Y qué visita: como la Familia Real no lo utiliza demasiado, muchas de sus 3.000 habitaciones se pueden recorrer. Terminado de construir en 1764, su majestuosidad es innegable y sus dimensiones apabullan desde el primer momento. Empezarás tu recorrido por la enorme escalera principal. A partir de ahí: numerosos salones, como el del Trono; la Sala Gasparini y la de Porcelana, y el Comedor de Gala. Suma y sigue. Tendrás que darte prisa, eso sí, porque si quieres que la visita al Palacio Real se convierta en uno de tus planes gratis en Madrid, deberás acceder a las instalaciones de lunes a jueves, entre las 16 h y las 18 h. (entre las 17 y las 19 h desde abril a septiembre).

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Descubrir el universo en el Planetario

  • Qué hacer
  • Legazpi
Descubrir el universo en el Planetario
Descubrir el universo en el Planetario
Planetario de Madrid

De color blanco y con forma de iglú, la cúpula del Planetario de Madrid es probablemente una de las más características, y también queridas, de la ciudad. Verla aparecer a lo lejos, según uno se va acercando a los dominios de la institución, es el presagio de todo lo bueno que está por venir: la inmersión en un sinfín de actividades, proyecciones, talleres y conferencias que giran en torno al universo, lo que se conoce sobre él y las preguntas que plantea todo lo que nos falta por descubrir. Es cierto que las proyecciones no son gratuitas (tienen un coste de 3,60 €, los adultos y de 1,65 €, los niños), pero el acceso a las instalaciones y a las exposiciones no tiene coste.

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Sentarte bajo la cúpula más grande de España

  • Qué hacer
  • La Latina
Sentarte bajo la cúpula más grande de España
Sentarte bajo la cúpula más grande de España
© Ayuntamiento de Madrid

En algún punto entre la Puerta de Toledo y el Palacio Real, en la zona de La Latina, se levanta, imponente y grandiosa, la Real Basílica de San Francisco El Grande, un templo de estilo neoclásico declarado Monumento Nacional en 1980. Sus dimensiones impresionan y su cúpula deja con la boca abierta a quien la contempla. Sin duda, es uno de los elementos que más llaman la atención de este templo. Tanto por fuera como por dentro. Y es que, sus 33 metros de diámetro y sus 70 metros de altura la convierten en la más grande de España y la cuarta del mundo. Solo la superan la basílica de San Pedro y el Panteón, en Roma; y la catedral de Florencia.  Ahí es nada. Te diremos, además, que la basílica todavía se guarda un as en la manga para sorprender: en su interior es posible encontrar lienzos de artistas españoles de la talla de Goya o Zurbarán. Entrar a visitarla cuesta normalmente 6 €, pero los jueves puede hacerse de manera gratuita.

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"Colarse" en el Banco de España

  • Qué hacer
  • Ciudad
"Colarse" en el Banco de España
"Colarse" en el Banco de España
Banco de España

En un intento de acercar un poquito más a la ciudadanía la realidad de esta institución, el Banco de España ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas (Puertas Abiertas). Se desarrolla durante los fines de semana (viernes por las tardes y sábados y domingos por las mañans y por las tardes) y sirve, además, para complementar las visitas que los voluntarios ya realizan entre semana. Durante estas visitas los asistentes podrán contemplar los famosos cuadros que pintó Goya, los retratos que la fotógrafa Annie Leibovitz realizó de los reyes, subir por la Escalera Imperial, acceder al Patio de Efectivo, maravillarse con su biblioteca o alucinar con la restauración que han hecho del Salón de Cobradores.

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Asomarse a las gradas del Frontón Beti Jai

  • Qué hacer
  • Chamberí
Asomarse a las gradas del Frontón Beti Jai
Asomarse a las gradas del Frontón Beti Jai
Frontón Beti Jai (Foto: Alfredo Arias Horas)

Es probable que te sorprenda saber que en Madrid hay un frontón con más de 130 años de historia. Y es que, allá por 1893, cuando se construyó, era muy famoso el juego de pelota. Abrió al público hace pocos años con unas visitas guiadas temporales, pero ya es posible acceder a él de manera libre y gratuita y, además, disfrutar de su recién estrenado centro de interpretación. Lo encontrarás distribuido por los pasillos y galerías de cuyas paredes cuelgan fotografías y otros recursos con los que es posible viajar a diferentes momentos de la historia de este espacio. Las visitas se pueden realizar de martes a domingo, de 10 a 14 h (del 1 de octubre al 14 de junio) y de 10 a 18 h (del 15 de junio al 30 de septiembre). Los fines de semana, además, hay recorridos interactivos para familias. De esos planes que hacer en Madrid gratis que apetece tener fichados.

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Entrar en un búnker y otras sorpresas en Madrid

Entrar en un búnker y otras sorpresas en Madrid
Entrar en un búnker y otras sorpresas en Madrid
Shutterstock

El parque del Capricho es famoso por la belleza de sus jardines. Lo que no todo el mundo sabe es que allí, entre algún que otro palacio, lagos y hasta un río artificial, se esconde un búnker de la Guerra Civil. Se trata de un refugio construido en 1937 a 15 metros bajo tierra y que solo abre al público para las visitas guiadas gratuitas de Pasea Madrid. Este programa del Ayuntamiento permite, además, descubrir un lado más desconocido de la ciudad, a través de los recorridos temáticos o por barrios, y acceder a espacios que normalmente permanecen cerrados al público. De estas visitas se celebran dos temporadas al año, coincidiendo con la primavera y el otoño y sí, hay que estar atento porque las plazas, que se reservan a través de su web, vuelan.

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Admirar los grandes murales de arte por la ciudad

  • Arte
Admirar los grandes murales de arte por la ciudad
Admirar los grandes murales de arte por la ciudad
Mural Abraham Lacalle. VETA by Fer Francés

Sorpresa. Están ahí. A veces son juegos visuales semiocultos, a veces tienen el tamaño de un edificio de nueve plantas. Buscan impactar, divertir o invitar a la reflexión mientras ocupan paredes y espacios que, gracias a ellos, cobran una nueva vida, otra identidad. Son obras de arte, a veces efímeras, que bien podrían estar expuestas en un museo, firmadas por artistas como Suso 33, Muelle, Okuda y otros grandes nombres internacionales, que han dado forma al 'street art' madrileño para convertirlo en uno de los más fascinantes del mundo. 

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Descubrir el palacio escondido en Carabanchel

  • Qué hacer
  • Vista Alegre
Descubrir el palacio escondido en Carabanchel
Descubrir el palacio escondido en Carabanchel
Comunidad de Madrid

Los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, declarados Bien de Interés Cultural en la Categoría de Jardín Histórico, abrieron al público en 2021 invitando a vecinos y visitantes a disfrutar también de sus jardines románticos, sus plantas exóticas y este oasis que esconde hasta una ría con una pequeña cascada y un cedro centenario. Y entre parterres y rosales se levantan varios palacios y edificaciones singulares. Destacan la Estufa Grande y los Palacios Nuevo y Viejo. El recinto abre desde las 9 de la mañana todos los días y puedes recorrerlo por tu cuenta. 

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Ver una obra de teatro de títeres en El Retiro

  • Infantil
  • Retiro
Ver una obra de teatro de títeres en El Retiro
Ver una obra de teatro de títeres en El Retiro
Ayuntamiento de Madrid

El Teatro de Títeres de El Retiro es un espacio municipal del Ayuntamiento de Madrid, y es sede de un programa cultural de referencia local, nacional e internacional del teatro de títeres, marionetas y objetos. Cuenta con una programación anual permanente y a lo largo del año organiza ciclos específicos y actividades dirigidas a difundir el arte del teatro de títeres en todas sus formas. Además, en los meses de julio y agosto organiza FITMadriz, el festival de verano del Teatro de Títeres de El Retiro, que ofrece al público una selección de los mejores espectáculos del panorama nacional e internacional.

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Conocer los museos de Metro de Madrid

  • Museos e instituciones
Conocer los museos de Metro de Madrid
Conocer los museos de Metro de Madrid
Metro de Madrid

El metro forma parte del día a día de quienes residimos y nos movemos por Madrid. Es más, podríamos decir que hasta está inscrito en nuestro ADN. No es que exageramos, es que si en algún momento echáramos la cuenta de las horas que pasamos en él, probablemente nos sorprenderíamos. Por ello, no es de extrañar que cuente con sus propios museos: los Museos del Metro de Madrid. Se componen de tres espacios (la Nave de Motores, el vestíbulo de Pacífico y la estación fantasma de Madrid, en Chamberí), además de la exposición de trenes clásicos que podrás visitar en Chamartín y de los restos arqueológicos (Los Caños del Peral) y paleontológicos que descubrirás en las paradas de Ópera y Carpetana. Ahí es nada.

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Entrar en el Instituto del Patrimonio Cultural de España

  • Qué hacer
  • Moncloa
Entrar en el Instituto del Patrimonio Cultural de España
Entrar en el Instituto del Patrimonio Cultural de España

Lo has visto en anuncios de publicidad, en películas y series... y no sabes que está aquí al lado. Una joya de la arquitectura de Madrid todavía muy desconocida por muchos. Esta construcción con forma de corona de espinas es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dedicado a la conservación y la restauración de los bienes culturales que forman el patrimonio histórico español. Lo que más llama la atención de este Bien de Interés Cultural es su disposición en torno a un círculo de 40 metros de radio dividido en 30 gajos principales, distribuido en cuatro plantas circulares, conectadas verticalmente por dos núcleos y un claustro porticado. Organizan visitas guiadas que pueden solicitarse rellenando el formulario que encontrarás en su página web.

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Ver el atardecer desde el Templo de Debod

  • Qué hacer
  • Argüelles
Ver el atardecer desde el Templo de Debod
Ver el atardecer desde el Templo de Debod
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En el Parque del Oeste, a la altura de la Plaza de España, darás un salto en el tiempo y en el espacio que te llevará hasta el mismísimo Egipto. Ahí te encontrarás con el Templo de Debod, una estructura egipcia de 2.200 años de antigüedad dedicada a los dioses Amón e Isis. Fue enviado, ladrillo a ladrillo, por el Gobierno egipcio en 1968 en agradecimiento por la ayuda de España en la preservación de la presa de Asuán. El interior también se puede visitar. Y sin coste. Disfrutar de un atardecer allí es de los planes gratis en Madrid a los que merece la pena dedicar unas horas. 

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Pasear por las antiguas naves de Matadero Madrid

  • Arte
  • Legazpi
Pasear por las antiguas naves de Matadero Madrid
Pasear por las antiguas naves de Matadero Madrid
Shutterstock

Situado en el antiguo matadero municipal de la ciudad, este complejo de 48 edificios es ahora un espacio multifuncional dedicado al arte y la cultura contemporánea. A pesar de que algunos de esos edificios aún permanecen abandonados, el resto han sido rehabilitados y ahora sirven como sala de exposiciones y de teatro. En su gran plaza se organizan además conciertos y festivales. Entre las naves más destacadas de Matadero Madrid se encuentran la del Español (artes escénicas), la Casa del Lector, la Central de Diseño y la Cineteca, primera y única sala del país dedicada casi en exclusiva al cine de no ficción. Y aunque la mayoría son de pago, el acceso al recinto es totalmente gratuito. 

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Conocer el mejor arte contemporáneo

  • Arte
Conocer el mejor arte contemporáneo
Conocer el mejor arte contemporáneo
© We Collect

Ir a una exposición de un artista de fama internacional, pasear por los museos más importantes de la ciudad, participar en las actividades que organizan los centros culturales… Todo esto lo puedes hacer gratis, y si quieres más, también puedes descubrir nuevos e innovadores artistas sin gastarte ni un euro. Echa un vistazo a nuestra selección con las galerías de arte más destacadas y apunta sus direcciones en tu listado de planes gratis en Madrid.

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Jugar en familia en los parques más originales

  • Qué hacer
Jugar en familia en los parques más originales
Jugar en familia en los parques más originales
Ayuntamiento de Majadahonda

Si fuera por ellos estarían todo el día en el parque, y no les falta razón. Además de lo bien que se lo pasan, están haciendo ejercicio al aire libre, ampliando amistades con otros niños, enfrentándose a retos y estimulando cuerpo y mente ¡nada menos! En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez, se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Te dejamos una lista con los que más nos gustan.

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Hacer una ruta de senderismo

  • Viaje
Hacer una ruta de senderismo
Hacer una ruta de senderismo
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Uno piensa que lo sabe todo de esta ciudad y de la Comunidad, hasta que decide ponerse a buscar rutas de senderismo por Madrid. Entonces, hay quien desconoce todo lo que sus parajes naturales tienen por ofrecer; quien algo intuye, pero no es capaz de decidirse y, por supuesto, quien ya es maestro en recorrer sus caminos, pero siempre tiene la curiosidad de ver si alguien le sorprende. En este listado, hay clásicos que, aunque no seas muy de trekking, te sonarán de oídas; pero también alguna que otra propuesta algo más desconocida. Para toda la familia o para los más experimentados, en este enlace te dejamos algunas ideas de lugares para calzarse las botas y empezar a caminar al aire libre.

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Ir al Rastro y encontrar alguna ganga

  • Tiendas
  • Mercados y ferias
  • La Latina
Ir al Rastro y encontrar alguna ganga
Ir al Rastro y encontrar alguna ganga
Shutterstock

La Ribera de Curtidores se convierte todos los domingos en un hervidero de curiosos y turistas que acuden a este mercado de cerca de cinco siglos de antigüedad. Artesanía, ropa, bisutería, marroquinería... Todo tiene cabida en los puestos callejeros que comienzan a desplegarse desde las 7 de la mañana. Una parada obligada en el mapa turístico de compras en Madrid en la que conviene permanecer atento a la cartera.

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Recorrer en bici el Anillo Verde de Madrid

Recorrer en bici el Anillo Verde de Madrid
Recorrer en bici el Anillo Verde de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Más de 60 kilómetros dan forma al Anillo Verde Ciclista de Madrid y circunvalan el centro urbano de la ciudad. Integrado, en la mayoría del recorrido, por un carril bici bien pavimentado y separado de las vías por las que circula el tráfico a motor, el Anillo también cuenta con sus propias áreas de descanso, horquillas en las que colocar tu bicicleta, fuentes, planos que te ayudarán a ubicarte y saber en qué tramo exacto te encuentras… Uno de esos planes que hacer hoy en Madrid gratis

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Leer alguna joya literaria en la Biblioteca Nacional

  • Lugares de interés
  • Bibliotecas, archivos y fundaciones
  • Recoletos
Leer alguna joya literaria en la Biblioteca Nacional
Leer alguna joya literaria en la Biblioteca Nacional

Más de 30 millones de publicaciones producidas en territorio nacional desde comienzos del siglo XVIII: libros, revistas, mapas, grabados, dibujos, partituras y folletos. Y muchos accesibles a través de su servicio de préstamo bibliotecario. Tiene salas de consulta donde poder estudiar o leer tranquilamente, previa autorización. También cuenta con un museo y un amplio programa cultural con exposiciones, charlas, conferencias, etc. Y el edificio es una joya en sí misma: el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, el organismo encargado del depósito del patrimonio bibliográfico y documental de España. 

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Visitar otros museos desconocidos

  • Museos e instituciones
Visitar otros museos desconocidos
Visitar otros museos desconocidos
Museo ABC. Ayuntamiento de Madrid

No hace falta gastar dinero para ver una exposición de los artistas más vanguardistas, contemplar las obras de algunos pintores clásicos o descubrir aspectos nuevos de la historia del mundo. Y entre todas estas propuestas culturales que nos brinda Madrid también hay museos y espacios que siempre son gratuitos y ofrecen muestras de arte de lo más variado. Otra buena opción para disfrutar del arte sin necesidad de rascarse el bolsillo. Y ¿cuáles son los museos que son siempre gratuitos en Madrid? Aquí tienes la lista.

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