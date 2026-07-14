Todos los planes que puedes hacer en Madrid sin gastarte un solo euro. Algunos ni te los imaginas

Incluso en una ciudad tan poco económica (a veces) como Madrid, existen un montón de actividades para hacer sin gastarte un solo euro. Desde museos y salas de exposiciones, algunos gratis y otros con horario especial en el que no hace falta pagar entrada, a espacios culturales con una interesante programación, teatros e, incluso, lugares al aire libre que no sabes que son de acceso público y gratuito. Toma nota porque estos son algunos de los mejores planes gratis en Madrid.

Importante: hemos pensado en todos los públicos. Porque no, no queremos que nadie se quede en casa, aquí encontrarás desde opciones de diversión para los más pequeños hasta propuestas para los culturetas, pasando por ideas para los más deportistas y aventureros. Solo tienes que ir buscando hueco en tu agenda.

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