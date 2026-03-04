[title]
Otro año más ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) vuelve a convocar su concurso para elegir la Mejor Tortilla de Patatas de Madrid a un paso de la celebración de su Día Mundial (9 de marzo). A la final, que se ha disputado hoy mismo en la sede de la Asociación en el barrio de las Letras, han llegado ocho candidatos. Entre los finalistas hay de todo. Cocineros que vemos en otros concursos regionales, algunos restaurantes que ya alcanzaron este último escalón el año pasado e incluso este año aparece la propuesta de un hotel de cinco estrellas. Hay tortillas para viajar del barrio de Salamanca a Valdebebas, del centro de Madrid hasta Alcalá de Henares.
Finalistas para comer una tortilla de campeonato y los miembros del jurado
Dónde ir a comer la Mejor Tortilla de Madrid este 2026
Mientras el segundo puesto ha caído en manos de José Manuel Cosme (Taberna Cosme) y ha cerrado el podio Daniel Blázquez de Bulevar 54, el primer premio se lo ha llevado Javier Alfaro, al frente de las cocinas de Chic, uno de las últimas aperturas en el cada vez más vasto universo de Rosi La Loca World. A dos pasos de la Puerta del Sol (Cadiz, 7) tenéis el restaurante si queréis ir a probar una de las mejores tortillas de patata de Madrid. La receta ganadora, que quizás no sea exactamente la misma -por cambios en la materia prima- de la que encontréis en el local, "combinaba huevos enteros y yemas de Granjas Villarreal, patata soprano de La Chulapona y una cebolleta muy pochada, logrando una textura cremosa y un sabor intenso".
