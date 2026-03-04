El campeonato anual de ACYRE es también una ruta que va del centro de Madrid a Alcalá de Henares para probar algunas de nuestras mejores tortillas

Otro año más ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) vuelve a convocar su concurso para elegir la Mejor Tortilla de Patatas de Madrid a un paso de la celebración de su Día Mundial (9 de marzo). A la final, que se ha disputado hoy mismo en la sede de la Asociación en el barrio de las Letras, han llegado ocho candidatos. Entre los finalistas hay de todo. Cocineros que vemos en otros concursos regionales, algunos restaurantes que ya alcanzaron este último escalón el año pasado e incluso este año aparece la propuesta de un hotel de cinco estrellas. Hay tortillas para viajar del barrio de Salamanca a Valdebebas, del centro de Madrid hasta Alcalá de Henares.

ACYRE

Finalistas para comer una tortilla de campeonato y los miembros del jurado

Las propuestas de Bestial y Chic, ambos bajo el paraguas de Rosi La Loca, Bulevar 54, Taberna Cosme, El Parador, Etiqueta Negra, La Savina y Gran Hotel Inglés acaban de ser valoradas y votadas por un jurado de expertos de primer nivel. Todo contaba: la calidad de la elaboración, la presentación, el sabor, la destreza técnica e incluso la limpieza en el puesto de trabajo. En esta edición el jurado estaba conformado por cocineros de la talla de Iván Muñoz (Chirón); Aurelio Morales, cocinero reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol y asesor gastronómico; Alejandro Oliveira, varias veces ganador del concurso La mejor tortilla de patata de España, y Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid.

Chic by Rosi La Loca

Dónde ir a comer la Mejor Tortilla de Madrid este 2026

Mientras el segundo puesto ha caído en manos de José Manuel Cosme (Taberna Cosme) y ha cerrado el podio Daniel Blázquez de Bulevar 54, el primer premio se lo ha llevado Javier Alfaro, al frente de las cocinas de Chic, uno de las últimas aperturas en el cada vez más vasto universo de Rosi La Loca World. A dos pasos de la Puerta del Sol (Cadiz, 7) tenéis el restaurante si queréis ir a probar una de las mejores tortillas de patata de Madrid. La receta ganadora, que quizás no sea exactamente la misma -por cambios en la materia prima- de la que encontréis en el local, "combinaba huevos enteros y yemas de Granjas Villarreal, patata soprano de La Chulapona y una cebolleta muy pochada, logrando una textura cremosa y un sabor intenso".

Chic by Rosi la Loca. Alvaro Fernandez Prieto

