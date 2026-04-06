'Somos el parque' invita a todos los vecinos a disfrutar con una agenda de actividades sostenible

Ideal para dar un agradable paseo, sacar a tu mascota y disfrutar de los rayos de sol que llegan con el regreso de la primavera, qué mejor plan que salir de casa y disfrutar de los parques de Madrid, pulmones verdes de la ciudad. Con opciones como El Retiro, el parque Dehesa de la Villa, Casa de Campo o Madrid Río, entre muchos otros, estos son espacios de descanso, ejercicio y, cada vez más, eventos, como festivales o conciertos.

Auditorio del parque Enrique Tierno Galván. Ayuntamiento de Madrid

Con el objetivo de reivindicarse contra los macroeventos privados, que muchas veces provocan incluso el cierre temporal del parque, los vecinos de Arganzuela se congregan en el parque de Enrique Tierno Galván, con el objetivo de impulsar una jornada en pos del disfrute público del pulmón verde madrileño.

Bajo el nombre 'Somos el parque', esta cita invita a todos los vecinos a disfrutar del parque, con una gran agenda de actividades sostenibles, en la zona del anfiteatro, el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 11.00 h. El programa incluye salsódromo; una variedad de talleres, como reparación de electrodomésticos o uno dedicado a los sellos; una jornada dedicada al 'running' a través del parque e incluso un pícnic vecinal.

Auditorio del parque Enrique Tierno Galván. Ayuntamiento de Madrid

Los parques más bonitos de Madrid

Con la esperada llegada de la primavera, qué mejor que disfrutar de un agradable paseo por los jardines y parques más bonitos de Madrid. Entre los más destacados, se encuentran el parque Dehesa de la Villa, la Finca de Vista Alegre, Madrid Río, el parque Lineal del Manzanares o el parque Norte Carmen Tagle.

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