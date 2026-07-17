La 42ª edición de Veranos de la Villa, que se celebrará hasta el 30 de agosto, extiende la programación por toda la ciudad, llenando varios espacios culturales con creaciones para todos los públicos, con una agenda que incluye actividades relacionadas con el mundo de la danza, el cine, la música o el arte.

El ballet toma este bonito patio secreto en Madrid

London City Ballet, compañía residente del teatro Sadler's Wells de Londres, aterriza en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque, entre los días 24 y 25 de julio, con la presentación de 'Momentum', un programa que reúne piezas de grandes coreógrafos internacionales como Kenneth MacMillan y Ashley Page, junto a creadores de referencia como Gérôme Robins y Alexei Ratmansky.

@thelondoncityballet London City Ballet

Dirigido artísticamente por Christopher Marney, el objetivo es mantener viva a esta emblemática compañía itinerante, combinando repertorio clásico y producciones contemporáneas. La compañía ofrece un repertorio que rinde homenaje a coreógrafos británicos como Kenneth MacMillan, Ashley Page y Liam Scarlett, así como a artistas de renombre como George Balanchine y Alexei Ratmansky.

La programación incluye 'El Vals de Mefisto' (Ashley Page/Franz Liszt); 'Concerto' (Kenneth MacMillan/Dimitri Shostakovich); 'Quiet city' (Jérôme Robbins/Aaron Copland) y 'Cuadros de una exposición' (Alexei Ratmansky/Modest Mussorgsky).

Cómo conseguir entradas para el London City Ballet en Madrid

Con una duración de una hora (más descanso), London City Ballet aterriza en la capital entre los días 24 y 25 de julio. El espectáculo arranca a las 22.00 h, aunque la apertura de puertas se llevará a cabo a las 21.00 h. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste de 24 euros.

Shutterstock Main building of the Conde Duque cultural center