'The Island of Neverland' nace de la unión de dos de las compañías más innovadoras del entretenimiento internacional

Madrid será el punto de partida de un nuevo formato de entretenimiento en vivo concebido con vocación de convertirse en un referente internacional en las producciones de gran formato en carpa. En octubre llegará el estreno mundial de 'The Island of Neverland', una superproducción que fusiona teatro, circo contemporáneo, acrobacia aérea, tecnología inmersiva y narrativa visual en una experiencia inédita.

Madrid acoge el estreno mundial de esta superproducción

Creada por LETSGO y Balich Wonder Studio, la propuesta, inspirada en el mágico mundo de Nunca Jamás, abarcará más de 7.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, transformando completamente Espacio Delicias en un destino fantástico. 'The Island of Neverland' nace de la unión de dos de las compañías más innovadoras del entretenimiento internacional, como son la española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio.

Espacio Ibercaja Delicias Espacio Ibercaja Delicias

Una alianza inédita que une la capacidad de creación y producción de LETSGO con la visión artística y el lenguaje espectacular de Balich Wonder Studio. 'The Island of Neverland' está concebido como un destino sorprendente, capaz de transformar el Espacio Delicias en un universo donde la gravedad, la acrobacia, la escenografía y la tecnología se ponen al servicio de una historia completamente original.

Cómo conseguir entradas para 'The Island of Neverland'

Aunque el proyecto se estrene en octubre, ya se ha abierto la lista de espera para conseguir las entradas en primicia.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Entre las obras de teatro más destacadas de la cartelera madrileña, se encuentran 'Las que gritan' (Teatro Maravillas); 'La escopeta nacional' (Teatro Español); 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Bernarda y Poncia' (Teatro Lara); 'Los del Camping' (Teatro Fígaro) o 'Familia Poyo' (Teatro Muñoz Seca).

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