Con entrada libre y gratuita, se presenta como la ocasión perfecta para encontrar las mejores ideas para darte un capricho o para hacer un regalo

Durante el caluroso verano, son muchos los que buscan hacer planes al aire libre, como ir a tomarse algo en una agradable terraza, darse un refrescante chapuzón en algunas de las piscinas más sorprendentes de Madrid o disfrutar de una película al aire libre. Y, entre las actividades más populares de la temporada estival, qué mejor que visitar un mercadillo, donde descubrir una gran variedad de tesoros y artículos, que van desde prendas de ropa hasta decoración o arte.

Pop Up Chic Pop Up Chic

Esta plaza de Madrid acogerá un popular mercadillo

Moda, accesorios, bisutería, objetos de decoración y complementos, como bolsos, turbantes y otras sorpresas. Son solo algunas de las propuestas de Pop Up Chic, ese mercadillo con carácter casi permanente que se organiza regularmente en el centro de la ciudad.

En pleno verano, llega una nueva edición, que se celebrará en el Mercadillo de la Virgen del Carmen, en la plaza de Prosperidad, siendo esta una ocasión y la excusa perfecta para encontrar las mejores ideas para darte un capricho o para hacer un regalo especial este verano.

Cuándo se celebrará la nueva edición de Pop Up Chic

Con entrada gratuita y 'pet friendly', la nueva edición de Pop Up Chic se celebrará en el Mercadillo de la Virgen del Carmen, el próximo jueves 16 de julio, de 17.00 a 21.00 h.

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Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.