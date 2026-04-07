El Capricho (León) se corona en el listado de la guía World’s 101 Best Steak Restaurants ​este 2026, junto a otras parrillas de España en el top 10

La guía internacional más influyente si hablamos de templos de la carne a nivel mundial ha dado su ránking para 2026. Y España lidera los 10 primeros puestos. De hecho, se da un hecho inédito en este famoso listado. El gran santuario leonés del ya legendario José Gordón, El Capricho, aparece por partida doble en este top 10. Entra directo al primer puesto La Cúpula, ese espacio subterráneo y de atmósfera espiritual donde la liturgia carnívora alcanza sus mayores cotas de elegancia y delicadeza. Se acaba de inaugurar en el restaurante (Bodega El Capricho, puesto nº10) que Gordón comanda en Jiménez de Jamuz. Recordad que en Madrid también podemos disfrutar sus emblemáticas carnes en los tres restaurantes de Rocacho, ubicados en Chamartín, barrio de Salamanca y Valdebedas (su última apertura).

Lana

Un templo mundial de la carne en Chamberí

Entre dos grandes referentes vascos si quieres comer una chuleta inolvidable, Laia (Hondarribia) y Casa Julián de Tolosa, se ha colado la parrilla argentina de los hermanos Martín y Joaquín Narvaiz en Madrid. Hace cuatro años trajeron su rincón familiar al sur de Buenos Aires hasta el centro de Chamberí, a la popularísima calle Ponzano, para servir algunas de las mejores piezas de carne de la capital. Su selección es siempre exquisita, la atmósfera no puede ser más elegante y acogedora y la pericia que manejan con las brasas es impecable. Y luego está la molleja con caviar. Es como viajar estos días en el Artemis II. Algo estratosférico.

Y si el asado es un ritual en su Argentina natal, en Lana (puesto nº 5 en World’s 101 Best Steak Restaurants 2026) han cuidado cada detalle (con un diseño de local muy inspirado) para ennoblecerlo aunque tengan que adaptar (y es lógico) el punto de ese extraordinario bife de chorizo a nuestro gusto. Han formado un comprometido dream team desde el parrillero a la gente de sala, compran vino por todo el mundo para levantar una bodega 100% argentina muy especial, única en el continente, y bordan otros platos sean casquería o verduras de temporada.

Lana

Los mejores asadores para comer en Madrid

Si quieres saber en qué otros restaurantes madrileños puedes deleitarte con un buen chuletón, en este reportaje recopilamos cuáles son esas direcciones imprescindibles donde los cortes de la mejor calidad y la maestría con la parrilla son protagonistas.

Rocacho Plaza

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