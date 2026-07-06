Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Gratis y en una pantalla gigante: el Teatro Real saca la ópera al centro de Madrid

Igualmente, podréis disfrutar de una jornada de puertas abiertas, donde admirar algunos de los espacios más emblemáticos del edificio

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Semana de la Ópera del Teatro Real
Teatro Real | Semana de la Ópera del Teatro Real
Publicidad

El próximo jueves, 9 de julio, dará comienzo la undécima edición de la Semana de la Ópera del Teatro Real para ofrecer, a todos los públicos, la posibilidad de disfrutar y compartir las distintas expresiones artísticas y culturales que se crean en el Teatro Real y que transitan desde los conciertos líricos al flamenco, con espectáculos para el público juvenil y familiar con, una vez más, la ópera como gran protagonista.

Semana de la Ópera del Teatro Real
Teatro RealSemana de la Ópera del Teatro Real

Esta plaza de Madrid acoge la Semana de la Ópera del Teatro Real 

Así, entre los días 9 y 12 de julio, la Plaza de Isabel II se convertirá en un gran auditorio al aire libre donde se colocarán más de 1.000 sillas a las que podréis acceder, por orden de llegada, hasta completar aforo. Podréis disfrutar de funciones como 'Romeo y Julieta' (9 de julio, 20.30 h); 'Il Trovatore' (10 de julio, 20.30 h); 'La novia vendida' (11 de julio, 20.30 h) y 'El lago de los cisnes: la nueva generación' (12 de julio, 20.30 h).

Igualmente, el mismo domingo 12 de julio, de 09.30 a 15.30 h (último acceso a las 14.30 horas), también podréis acceder al teatro de forma gratuita, con la celebración de la  tradicional Jornada de Puertas Abiertas, donde admirar algunos de los espacios más emblemáticos del edificio, como la caja escénica, la sala principal, los palcos y los salones.

Semana de la Ópera del Teatro Real
Foto: Javier del Real.Semana de la Ópera del Teatro Real

Los mejores musicales para ver en Madrid

Los carteles de los teatros madrileños se llenan cada temporada con novedades musicales. Desde la Gran Vía, nuestro particular 'Broadway español', la fiebre por el teatro musical ha terminado por extenderse más allá y alcanzar otros barrios de la ciudad. Entre los mejores musicales que puedes ver en Madrid se encuentran 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Los Miserables' (Teatro Apolo) o 'Wicked, el musical' (Nuevo Teatro Alcalá).

NO TE LO PIERDAS: Grandes artistas del flamenco actuarán en los museos de Madrid este verano: calendario de espectáculos frente a cuadros históricos del Museo del Prado o el Thyssen

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.